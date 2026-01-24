Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Αποτυγχάνοντας να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από την προσπάθεια της Αμερικής να επαναφέρει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, η ΕΕ διακινδυνεύει την ευκαιρία της για παγκόσμια επιρροή, φρονεί ο Zachary Paikin, ερευνητής του Quincy Institute for Responsible Statecraft – και το δικαιολογεί με την ανάλυση που ακολουθεί.

Έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τότε που ο πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Josep Borrell, δήλωσε ότι το μπλοκ πρέπει να μάθει να μιλάει τη «γλώσσα της ισχύος». Κι όμως, η αντίδραση της Ευρώπης στις σημερινές τεκτονικές γεωπολιτικές μετατοπίσεις υποδηλώνει ότι δεν έμαθε και πολλά πράγματα.

Η αντίδραση του μπλοκ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν να ακολουθήσει μια κανονιστική προσέγγιση, η οποία απέκλειε κάθε πιθανότητα εξεύρεσης μιας αμοιβαία αποδεκτής εξόδου ή συμβιβασμού με τη Μόσχα. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας, η οποία την κατέστησε περισσότερο ευάλωτη στις επιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Από την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump στον Λευκό Οίκο και μετά, η Ευρώπη κατάφερε μόνο να επιδεινώσει αυτό το αρχικό στρατηγικό λάθος βήμα.

Το μπλοκ έχει καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από την κανονιστική του ισχύ προτού καν αναπτύξει τα μέσα σκληρής ισχύος του, γεγονός που το αφήνει ακόμη πιο στρατηγικά απομονωμένο. Σήμερα, λίγοι είναι πεπεισμένοι ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιδιώξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ιερό μέρος της «διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες» – ειδικά όταν η Ευρώπη είναι έτοιμη να παίξει χαλαρά με το διεθνές δίκαιο στην απάντησή της στην επίθεση στη Βενεζουέλα ή την επαπειλούμενη στο Ιράν. Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να αποφασιστεί από τους Γροιλανδούς και τους Δανούς, όταν το ίδιο πρότυπο δεν θα εφαρμοστεί στον λαό της Γάζας.

Όμως, αποτυγχάνοντας να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από την προσπάθεια του Trump για ειρήνη στην Ουκρανία, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει μια ευκαιρία να αναπτύξει την διπλωματική ευελιξία και τις ικανότητες σκληρής ισχύος που είναι απαραίτητες για να πλοηγηθεί σε έναν μετα-μονοπολικό κόσμο.

Μετά από τρεις δεκαετίες κατά τις οποίες η φιλελεύθερη Δύση υπέθεσε λανθασμένα ότι οι προτιμώμενοι κανόνες και αρχές της θα μπορούσαν μονομερώς να διαμορφώσουν τα περιγράμματα της παγκόσμιας τάξης, ο Trump κινείται για να επαναπροσδιορίσει τους όρους των σχέσεων των μεγάλων δυνάμεων. Στις περιπτώσεις της Βενεζουέλας και της Γροιλανδίας, για παράδειγμα, θέλει να ξαναγράψει τους κανόνες για το τι είναι αποδεκτό στην αυλή της Αμερικής.

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να συμπεράνει κανείς ότι αυτό το όραμα προμηνύει έναν κόσμο σφαιρών επιρροής. Αντίθετα, οι ΗΠΑ είναι αναγκασμένες να μεγιστοποιήσουν το περιθώριο ελιγμών στις σχέσεις τους με άλλες μεγάλες δυνάμεις, δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της δεν μπορούν πλέον να ορίζουν μόνοι τους τους όρους της διεθνούς τάξης. Αυτό απαιτεί τη λήψη μέτρων για να αποφευχθεί η υπερβολική προσέγγιση της Μόσχας και του Πεκίνου μεταξύ τους – ακόμη και αν η Ρωσία διατηρεί κίνητρα για να διατηρήσει σταθερούς δεσμούς με μια ανερχόμενη Κίνα.

Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τη Ρωσία.

Αυτό δεν απαιτεί νομιμοποίηση σφαιρών επιρροής και ως εκ τούτου, δεν συγκρούεται απαραίτητα με τις ευρωπαϊκές ευαισθησίες. Όμως είναι ένα έργο που παραμένει αδύνατο αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δεν επιλύσουν τις διαφορές τους σχετικά με την Ουκρανία. Εάν η Ρωσία καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια διαπραγματευτική διευθέτηση στην Ουκρανία έχει καταστεί αδύνατη, οι μάχες θα συνεχιστούν – ό,τι και να γίνει. Ίσως μέχρι αμοιβαίας εξάντλησης, ή ίσως η σύγκρουση κλιμακωθεί με τρόπους που να απειλούν σοβαρά την ασφάλεια της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικές συνθήκες δεν θα υποστηρίζουν πλέον μια επανεκκίνηση των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Trump, παρά τα επανειλημμένα εμπόδια, παραμένει αποφασισμένος να επιδιώξει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Αλλά η αντίδραση της Ευρώπης στην πρωτοβουλία του Trump για την Ουκρανία έχει σε μεγάλο βαθμό χάσει το δάσος κοιτώντας τα δέντρα.

Πολύ συχνά, το μπλοκ έχει επιδιώξει να εισάγει «δηλητηριώδη χάπια» στις διαπραγματεύσεις, παραβιάζοντας τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας – όπως με την πρόταση του Συνασπισμού των Προθύμων για την ανάπτυξη μιας δύναμης αποτροπής σε ουκρανικό έδαφος. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή, μετά από δεκαετίες υποδείξεων στη Ρωσία ότι δεν έχει λόγο στον προσανατολισμό ασφαλείας ενός κράτους στα σύνορά της, μια συμφωνία που εδραιώνει έναν συμβιβασμό σε αυτό το ζήτημα είναι πολύ δύσκολο να εξεταστεί. Ή ίσως πιο κυνικά, πρόκειται για την αγορά χρόνου για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρώπης και την αναβολή της ημέρας που θα έρθει η ημερομηνία που θα πρέπει να πληρωθεί ο λογαριασμός ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η μη επίτευξη των απαραίτητων συμβιβασμών για την ειρήνη θα αποτελούσε μια σημαντική χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη. Μια συμβιβαστική λύση θα επέτρεπε στο Κίεβο να ενταχθεί τελικά στην ΕΕ και να επιδιώξει ουσιαστική συνεργασία με τη Δύση στον τομέα της ασφάλειας, των πληροφοριών και της αμυντικής – βιομηχανικής συνεργασίας. Παρά τα πολλά ελαττώματά της, η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Trump είναι σαφής στην επιθυμία της να σταθούν οι ευρωπαϊκές χώρες στα δικά τους πόδια ως οι κορυφαίοι πάροχοι ασφάλειας της ηπείρου. Ο τερματισμός του πολέμου θα προωθούσε αυτόν τον στόχο, καθιστώντας σαφή τον βοηθητικό ρόλο της Αμερικής στη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Ευτυχώς, είδαμε κάποια ενθαρρυντικά σημάδια από την τελευταία σύνοδο κορυφής του Συνασπισμού των Προθύμων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις αρχές αυτού του μήνα. Η τελευταία πρόταση του συνασπισμού για μια πολυεθνική δύναμη δεν προβλέπει ρητά την ανάπτυξη μάχιμων στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος, και οι παρατηρήσεις του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Kier Starmer, απλώς αναφέρονταν σε απροσδιόριστους «στρατιωτικούς κόμβους». Αυτό υποδηλώνει ότι είναι εφικτή μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας που να είναι αποδεκτή από τη Μόσχα.

Έχοντας ήδη κατακερματίσει την κανονιστική της αξιοπιστία, δεν υπάρχει λόγος να ακολουθήσει η Ευρώπη μια πολιτική πορεία που κινδυνεύει να εδραιώσει την ιδιότητά της ως στρατηγικού δευτερεύοντος παράγοντα. Στο έλεος των ολοένα και πιο αρπακτικών ΗΠΑ, πλησιάζει γρήγορα η στιγμή όπου οι κίνδυνοι μιας «κακής ειρήνης» στην Ουκρανία αντισταθμίζονται από τους κινδύνους της αποτυχίας να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που προσφέρει μια τέτοια ειρήνη στην Ευρώπη για να αναδειχθεί σε έναν πιο στρατηγικά ευέλικτο παράγοντα σκληρής ισχύος.

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, η εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ θα επιμένει και μια ευρωπαϊκή «γλώσσα ισχύος» θα αποδειχθεί ανέφικτη.

Πηγή: POLITICO