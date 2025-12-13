Η Συρία «καταδικάζει κατηγορηματικά την τρομοκρατική επίθεση» που είχε στόχο τα μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας συριακών και αμερικανικών δυνάμεων, επίθεση που σημειώθηκε σήμερα (13/12) στο κεντρικό τμήμα της Συρίας, σκοτώνοντας τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτών, δήλωσε ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό», τόνισε ο Ασαντ αλ Σαϊμπάνι στο X.

Η επίθεση, την οποία η Ουάσιγκτον απέδωσε στο Ισλαμικό Κράτος, συνέβη στην έρημο της Παλμύρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ