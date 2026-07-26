Σημαντικές εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής προαναγγέλλει η Δαμασκός, καθώς επιδιώκει την επίτευξη μιας πολυμερούς συμφωνίας ασφαλείας με το Ισραήλ. Τις προθέσεις της συριακής πλευράς αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, μέσα από συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

Σύμφωνα με τον Σύρο ηγέτη, στις υπό συζήτηση διεργασίες προβλέπεται η ενεργή συμμετοχή και άλλων κρατών. Όπως επεσήμανε ο Σαράα, μια ενδεχόμενη θετική κατάληξη σε αυτή τη συμφωνία δεν θα αποτελούσε απλώς ένα διμερές βήμα, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προπομπός για την εδραίωση μιας συνολικής και διαρκούς ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, έσπευσε να θέσει σαφείς «κόκκινες γραμμές», υπογραμμίζοντας κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία δεν πρόκειται να θέσει υπό αμφισβήτηση ή να υπονομεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Συρίας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Παράλληλα με τα ανοίγματα στην εξωτερική πολιτική, ο πρόεδρος της Συρίας αναφέρθηκε και στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα στο εσωτερικό της. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων θωράκισης. Στόχος αυτών των ενεργειών είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν απειλών που ενδέχεται να προκύψουν από τη δράση ένοπλων ομάδων κατά μήκος της συνοριακής γραμμής με το γειτονικό Ιράκ.