Υπό έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, βρίσκεται η Βίβιαν Σπορ, σύζυγος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στο νησί Σαρδηνία της Ιταλίας, όπως επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο Ιταλός συνήγορός της.

The wife of Lufthansa’s CEO is under investigation for negligent homicide in Italy.

She allegedly struck and killed a 24-year-old woman with her SUV near a road junction while on holiday in an upscale resort in Sardinia. https://t.co/mUuNMzUkRW

