Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στην Ταϊβάν, με τους κατοίκους να οχυρώνουν κτήρια με αναχώματα από σακιά άμμου, και τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Το νησί προετοιμάζεται για την έλευση του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία, απειλεί την περιοχή με εν δυνάμει «καταστροφικούς» ανέμους και αποτελεί το ισχυρότερο φαινόμενο αυτού του είδους, που καταγράφεται εκεί, από το 1995.

Ο Μπάβι, που ξεκίνησε ως υπερτυφώνας προκαλώντας ζημιές στο Γκουάμ και στις Βόρειες Μαριάνες, έχει πλέον υποβαθμιστεί. Παρ’ όλα αυτά, συνοδεύεται από ριπές ανέμου που αγγίζουν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα. Αφού επηρεάσει το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν την Παρασκευή και το Σάββατο (10-11/7), αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του προς τις ανατολικές ακτές της Κίνας, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι επιπτώσεις και τα μέτρα ασφαλείας στην Ταϊβάν

Ο Τζέισον Τσενγκ από την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία (CWA) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι σφοδροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην πόλη Κεελούνγκ και στην κομητεία Γιλάν. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ολόκληρος ο πληθυσμός πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς καμία ζώνη δεν θεωρείται απόλυτα ασφαλής.

Στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, οι πολίτες τοποθετούν σακιά με άμμο στις εισόδους καταστημάτων που είχαν πλημμυρίσει πρόσφατα. Οι Αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας.

The strongest storm of the year, Super Typhoon Bavi, is on a collision course with Taiwan. As it approaches, both the government and public are doing what they can to brace for intense wind and rain. pic.twitter.com/vBi3VxP1sx — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) July 9, 2026

Πλήθος αεροπορικών πτήσεων και δρομολογίων φεριμπότ έχουν ήδη ματαιωθεί. Ήδη στα ανοιχτά της κομητείας Ταϊτούνγκ και στο Νησί της Ορχιδέας έχουν καταγραφεί κύματα ύψους 4 έως 6 μέτρων, με αποτέλεσμα οι Αρχές να απαγορεύουν την προσέγγιση στις ακτές.

Για προληπτικούς λόγους, περίπου 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν. Παράλληλα, την Παρασκευή θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, τα γραφεία και οι Δημόσιες Υπηρεσίες στην Ταϊπέι, καθώς και σε άλλες οκτώ βόρειες και ανατολικές κομητείες.

Κινητοποίηση και στα νησιά της Ιαπωνίας

Το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει και τα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας, όπου την Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουν σχολεία και σούπερ μάρκετ, ενώ δεκάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι ψαράδες έδεσαν με ασφάλεια τα σκάφη τους, ενώ οι καλλιεργητές ανανά προχώρησαν σε εσπευσμένη συγκομιδή για να σώσουν την παραγωγή τους.

Το Γραφείο Τουρισμού του νησιού Ισιγκάκι εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω του σοβαρού κινδύνου για πλημμύρες, κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών και χειμάρρων.