Το Ιράν απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του, στις συνομιλίες που είχαν την Παρασκευή οι δύο πλευρές στο Ομάν, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη.

Προθυμία για συζήτηση σχετικά με το επίπεδο και την καθαρότητα του ουρανίου

Ωστόσο, το Ιράν δηλώνει πρόθυμο να συζητήσει «το επίπεδο και την καθαρότητα» του εμπλουτισμού ή μια περιφερειακή κοινοπραξία.

Ο διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «έδειξαν να κατανοούν τη στάση του Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμού (…) και επέδειξαν ευελιξία στα αιτήματα της Τεχεράνης.

Δεν συζητήθηκε το θέμα των βαλλιστικών πυραύλων

Πρόσθεσε ότι στις συνομιλίες στη Μουσκάτ του Ομάν την Παρασκευή δεν συζητήθηκε το θέμα των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ