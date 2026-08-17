Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν στο Ιράν δύο υπάλληλοι της Γαλλικής Πρεσβείας που ενεπλάκησαν σε διπλωματική διαμάχη τον περασμένο μήνα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ είπε πως οι δύο διπλωμάτες παραβίασαν τη Σύμβαση της Βιέννης –που ορίζει τους κανόνες και τα προνόμια των διπλωματικών αποστολών– εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες υποστήριξης της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών.

“Η επιμονή ότι αυτά τα άτομα ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες που σχετίζονταν με υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών είναι από μόνη της παραδοχή ότι η Σύμβαση της Βιέννης παραβιάστηκε”, είπε ο Μπαγαΐ στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου, χωρίς να επεκταθεί. Η Τεχεράνη είναι επί μακρόν πολύ ευαίσθητη σε αυτό που θεωρεί δυτική ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της, ειδικά αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου σε μια σύγκρουση που εξακολουθεί να μαίνεται.

Σε συνέντευξη προς το France Inter τον περασμένο μήνα, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είπε πως η αποστολή των δύο υπαλλήλων της Πρεσβείας ήταν να “αναπτύσσουν προγράμματα υποστήριξης της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών και καλλιτεχνών (…) Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες στον κόσμο που κάνουν τα περισσότερα για την ιρανική κοινωνία των πολιτών, και έχουμε πληρώσει το τίμημα γι’ αυτό”.

Η Γαλλία κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο στις 21 Ιουλίου, αφού κατηγόρησε τις ιρανικές Δυνάμεις Ασφαλείας ότι συνέλαβαν και υπέβαλαν σε σωματικό εκβιασμό προσωπικό της Πρεσβείας της στην Τεχεράνη.