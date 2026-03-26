Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκεται ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με αντικρουόμενα μηνύματα για πιθανές διαπραγματεύσεις και σκληρή πολεμική ρητορική.

Η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Από την άλλη πλευρά, ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, αλλά υπό αυστηρούς όρους.

Το κλίμα επιβαρύνουν οι ευθείες απειλές από την αμερικανική πλευρά, με προειδοποιήσεις ότι εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί τις απαιτήσεις, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να «εξαπολύσουν την κόλαση», στέλνοντας μήνυμα πλήρους στρατιωτικής ετοιμότητας.

Ο Τζέισον Κάμπελ, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής και πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η δήλωση της Ουάσινγκτον φαίνεται να αφορά περισσότερο την προσποίηση παρά την εντατικοποίηση των επιθέσεων.

«Μέρος της πρόθεσης (σ.σ. του Τραμπ) εδώ είναι να μην είναι και τόσο συγκεκριμένος στις λεπτομέρειες», είπε.

«Θέλει το ιρανικό καθεστώς να πιστεύει ότι είναι ικανός να το κάνει αυτό και ότι θα το κάνει».

Ο Κάμπελ συμπλήρωσε, ότι παρόλο που ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του για την επέκταση των επιχειρήσεων και ακόμη και για την επίθεση σε στόχους πολιτικών υποδομών, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, δεν υπήρξε η ίδια προθυμία να προχωρήσει στην πραγματικότητα.

Διαβάστε εδώ τη live ενημέρωση της «Ζούγκλας» με τις εξελίξεις της Τετάρτης 25 Μαρτίου.

CENTCOM: «Καταστρέψαμε τα 2/3 της πολεμικής ιρανικής μηχανής»

Την ίδια ώρα, η CENTCOM παρουσιάζει μια εικόνα εκτεταμένων καταστροφών στις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει πάνω από 10.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου.

🚨 Comandante do CENTCOM, Brad Cooper: Atingimos mais de 10.000 alvos militares. Destruímos 92% dos maiores navios de guerra do Irã. Eles perderam a capacidade de projetar poder naval de forma significativa. As forças americanas mantêm a superioridade aérea sobre o espaço… pic.twitter.com/2wSpjkQmSx — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) March 25, 2026

«Χτυπήσαμε τον 10.000ό στόχο πριν από λίγες ώρες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ, έχουν πληγεί χιλιάδες ακόμη στόχοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

Έχει καταστραφεί το 92% των μεγάλων σκαφών του ιρανικού ναυτικού

Έχουν πληγεί πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων

Ο ρυθμός επιθέσεων με πυραύλους και drones έχει μειωθεί κατά 90%

«Δεν πλέουν πλέον. Το Ιράν έχει χάσει την ικανότητα να προβάλλει ουσιαστική ναυτική ισχύ», τόνισε, εκτιμώντας ότι η στρατιωτική επιρροή της Τεχεράνης έχει δεχθεί καίριο πλήγμα.

Στόχος η πλήρης αποδόμηση της στρατιωτικής βιομηχανίας

Ο Αμερικανός ναύαρχος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις έχουν «απτά αποτελέσματα», επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει όχι μόνο τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Ιράν, αλλά και τη δυνατότητά του να τις ανακατασκευάσει.

«Βρισκόμαστε σε πορεία για την πλήρη εξάλειψη του ευρύτερου στρατιωτικού βιομηχανικού μηχανισμού του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητες πηγές, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να δηλώνει ότι διατηρεί επιχειρησιακή ικανότητα και δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Διπλωματικό «μπρα ντε φερ» με φόντο τον πόλεμο

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση των Ηνωμένες Πολιτείες για κατάπαυση του πυρός, αντιπροτείνοντας το δικό του πλαίσιο διαπραγμάτευσης, την ώρα που ενδιάμεσοι παράγοντες επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη απέρριψε το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω Πακιστάν, ξεκαθαρίζοντας πως «ο πόλεμος θα τερματιστεί όταν το αποφασίσει το Ιράν και υπό τους δικούς του όρους». Μέχρι τότε, όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι οι προτάσεις έχουν διαβιβαστεί στις ανώτερες αρχές της χώρας, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει καμία πρόθεση διαπραγμάτευσης στην παρούσα φάση».

Το πεντασέλιδο σχέδιο που φέρεται να προτείνει η ιρανική πλευρά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει νέα επίθεση κατά του Ιράν, αποζημιώσεις για τις ζημιές της σύγκρουσης, καθώς και ενίσχυση του ιρανικού ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ.

Παρά την ουσιαστική απόρριψη της αμερικανικής πρότασης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, υποστήριξε ότι οι επαφές συνεχίζονται και παραμένουν παραγωγικές. Όπως δήλωσε, «είναι σαφές ότι το Ιράν θέλει να συνομιλήσει και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόθυμος να ακούσει».

Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να κινείται εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για τον τερματισμό του πολέμου, κάνοντας λόγο για «ηχηρή νίκη» μέχρι στιγμής. Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση ότι το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου ενισχύει τα σενάρια ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να έχει ολοκληρωθεί η σύγκρουση έως τότε.

Φόβοι για γενικευμένη σύρραξη

Την ίδια στιγμή, η κρίση επεκτείνεται και σε στρατηγικά σημεία, όπως το Στενό του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα έχει επηρεαστεί, προκαλώντας αναταράξεις στην παγκόσμια ενέργεια και το εμπόριο.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε διάλογο ή σε πλήρη σύγκρουση.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αντιφατική αλλά επικίνδυνη.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επόμενη κίνηση οποιασδήποτε πλευράς μπορεί να καθορίσει όχι μόνο την έκβαση του πολέμου, αλλά και τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.