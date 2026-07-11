Κατηγορηματική διάψευση εξέδωσε το Ιράν αναφορικά με τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Τεχεράνη ζήτησε την επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Η αντίδραση της ιρανικής πλευράς ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους, παρά την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ξεκαθάρισε μέσω της κρατικής τηλεόρασης της χώρας ότι η Τεχεράνη δεν επεδίωξε καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Μπαγαΐ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ιρανική κυβέρνηση αποδέχτηκε την επίσκεψη του μεσολαβητή του Κατάρ στην πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ συναίνεσαν στη διεξαγωγή συνομιλιών, ανταποκρινόμενες σε σχετικό αίτημα του Ιράν. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο Ιούνιο έχει πλέον εκπνεύσει.