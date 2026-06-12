Το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA) παρουσιάζει τη δική του εκδοχή του μνημονίου συμφωνίας, η οποία δείχνει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις βασικές επιδιώξεις της Τεχεράνης.

Το πρωί της Παρασκευής, 12 Ιουνίου, τα ιρανικά κρατικά μέσα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτού του σχεδίου με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης και προβλέπει την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων γύρω από το Ιράν, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το σχέδιο τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.

Σύμφωνα με το IRNA, το γενικό περίγραμμα και τα ζητήματα που καλύπτει το μνημόνιο τερματισμού του πολέμου διαμορφώνονται ως εξής:

1. Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει «ανέγγιχτο»

Στο τρέχον μνημόνιο δεν περιλαμβάνεται καμία νέα δέσμευση ή τελική συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα. Οι σχετικές συνομιλίες προγραμματίζεται να διεξαχθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή.

2. Έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Η Τεχεράνη δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για παράδοση της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, αποκλείοντας οποιονδήποτε ρόλο των ΗΠΑ. Το ζήτημα ορίζεται ως περιφερειακό και το μέλλον του θα αποφασιστεί αποκλειστικά μέσω κοινού διαλόγου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν.

3. Οριστικός τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα

Βασικός σκοπός του μνημονίου είναι η λήξη των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο, ενώ στο κείμενο αποφεύγεται ο όρος «παράταση της εκεχειρίας» χάριν του οριστικού τερματισμού.

4. Μηχανισμός απελευθέρωσης παγωμένων κεφαλαίων

Προβλέπεται η άμεση αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων με την υπογραφή της συμφωνίας. Τα υπόλοιπα θα απελευθερώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, με την Τεχεράνη να έχει εξασφαλίσει τις εγγυήσεις και τους μηχανισμούς που επιθυμούσε.

5. Διεκδίκηση πολεμικών αποζημιώσεων

Στο μνημόνιο συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές που υπέστη το Ιράν από την αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα. Ο ακριβής μηχανισμός για την είσπραξη των αποζημιώσεων θα καθοριστεί στις διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν 60 ημέρες μετά την υπογραφή.

6. Άρση πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων

Η κατάργηση του συνόλου των αμερικανικών κυρώσεων και των διεθνών ψηφισμάτων θα τεθεί προς εξέταση μέσα στο ίδιο χρονικό όριο των 60 ημερών που έχει οριστεί για τις πυρηνικές συζητήσεις.

7. Το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών για την τελική συμφωνία

Κατά τις 60ήμερες διαπραγματεύσεις θα συζητηθούν περιοριστικά και μόνο τρία θέματα: Η συνέχεια του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, η άρση των μονομερών κυρώσεων από την πλευρά των ΗΠΑ και ο μηχανισμός καταβολής των πολεμικών αποζημιώσεων.

Κανένα άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, δεν θα περιληφθεί στην ατζέντα των συζητήσεων, σύμφωνα με το IRNA.

Παρά τις εκτενείς αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης, το δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε τη διάψευση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του υπουργείου (πιθανότατα ο Εσμαΐλ Μπαγκάι) υποβάθμισε το θέμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι πληροφορίες για το εν λόγω σχέδιο συμφωνίας των 14 σημείων αποτελούν «απλώς εικασίες των μέσων ενημέρωσης».

«Οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή είναι ψευδείς»

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ μεθαύριο, Κυριακή 14 Ιουνίου, στη Γενεύη είναι ψευδείς.