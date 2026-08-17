Σε μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης με την Ουάσιγκτον, το Ιράν φέρεται να προχωρά στην επικήρυξη Αμερικανών στρατιωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη προσφέρει το ποσό των 30.000 δολαρίων (περίπου 5 δισεκατομμύρια τομάν) σε οποιονδήποτε καταφέρει να σκοτώσει ή να αιχμαλωτίσει και να παραδώσει στις Αρχές μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Την είδηση έφερε στο φως της δημοσιότητας το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται σχετικές δηλώσεις του αρχηγού του ιρανικού στρατού, υποστράτηγου Αμίρ Χαταμί.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ρήτρα της εν λόγω «προσφοράς», η οποία πριμοδοτεί τις γυναίκες, ανεβάζοντας το ποσό της επικήρυξης. Όπως χαρακτηριστικά μετέδωσε την Κυριακή, 16 Αυγούστου, το ειδησεογραφικό πρακτορείο: «Οι θαρραλέες Ιρανές που θα καταφέρουν αυτό το κατόρθωμα θα λάβουν διπλάσια αμοιβή».

Το «μουσείο» των όπλων και οι έρανοι των πολιτών

Ο παραλογισμός της πρωτοβουλίας δεν εξαντλείται στα χρηματικά έπαθλα για τη σύλληψη ή εξόντωση στρατιωτών. Σύμφωνα πάντα με το Mehr, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεσμεύονται να αγοράσουν το οποιοδήποτε όπλο χρησιμοποιηθεί σε μια τέτοια επίθεση, καταβάλλοντας μάλιστα το διπλάσιο της τρέχουσας εμπορικής του αξίας. Στόχος αυτής της κίνησης είναι τα συγκεκριμένα όπλα να εκτεθούν μόνιμα σε κάποιο στρατιωτικό μουσείο της χώρας, ως τρόπαια.

Αξιοσημείωτος είναι και ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών των αμοιβών. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η οικονομική υποστήριξη τέτοιων στρατιωτικών δράσεων ενισχύεται μέσω δημόσιων εράνων, στους οποίους οι Ιρανοί πολίτες καλούνται να συνεισφέρουν από το υστέρημά τους για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Μια γνώριμη τακτική

Δεν είναι η πρώτη φορά που το καθεστώς της Τεχεράνης επιλέγει τη μέθοδο των χρηματικών κινήτρων απέναντι στις αμερικανικές δυνάμεις. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, το Ιράν είχε προχωρήσει σε μια ακόμη μεγαλύτερη επικήρυξη, προσφέροντας 10 δισεκατομμύρια τομάν σε όποιον παρείχε στοιχεία για τον εντοπισμό ενός Αμερικανού πιλότου, έπειτα από τη συντριβή του μαχητικού του αεροσκάφους σε ιρανικό έδαφος.

Η μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Αυτή η επιθετική στάση αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης γεωπολιτικής σκακιέρας, με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε πρόσφατη προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μετά από μια πιθανή «ήττα του Ιράν», τα Στενά θα μπορούσαν να ανακηρυχθούν «έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», ο υποστράτηγος Χαταμί ήταν καταπέλτης.

Χαρακτήρισε ως «μεγάλο λάθος» ακόμη και το να αστειεύεται κανείς με μια τέτοια ιδέα, διαμηνύοντας πως οι ιρανικές δυνάμεις είναι ικανές να «σπάσουν τα πόδια» όποιου επιχειρήσει να επιβάλει μια τέτοια εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ισχυριστεί νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν ουσιαστικά την περιοχή, δηλώνοντας πως: «Κανένα πλοίο δεν περνάει, εκτός αν το θέλουμε».

Το Ιράν, ωστόσο, απαντά ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία αποτελεί παρελθόν. «Ο μόνος δρόμος είναι να φύγουν οι Αμερικανοί από την περιοχή», υπογράμμισε ο Χαταμί, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει βγει νικήτρια. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, διεμήνυσε στην Ουάσιγκτον ότι τα Στενά «δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet».

Κατέρρευσε η συμφωνία, τρέμουν οι αγορές

Η σύγκρουση κορυφώνεται σήμερα (17/8), ημέρα εκπνοής της 60ήμερης προθεσμίας του μνημονίου κατανόησης που είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου. Η προσπάθεια για επαναλειτουργία των Στενών, χαλάρωση των κυρώσεων και διατήρηση του πυρηνικού διαλόγου έπεσε στο κενό. Με τον Αραγτσί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οριστικής αποχώρησης από τις διαπραγματεύσεις, η αβεβαιότητα για την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων – από όπου περνά τεράστιο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου – έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στις τιμές της ενέργειας.

Εξοπλιστικός «πυρετός» στο παρασκήνιο

Την ίδια στιγμή, η προοπτική μιας ειρηνικής επίλυσης απομακρύνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Ιράν αξιοποίησε τους μήνες των διαπραγματεύσεων για να ενισχύσει τη στρατιωτική του ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα καταγράφονται: Αναβαθμισμένος ρόλος για τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ταχεία αύξηση της παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ενίσχυση της αντικατασκοπείας και στενότερος συντονισμός με δορυφορικές ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή.