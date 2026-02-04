Η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά πρόκειται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ομάν.

Αραγτσί: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν την Παρασκευή

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τονίζει ότι «Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Μουσκάτ περίπου στις 10 το πρωί της Παρασκευής. Είμαι ευγνώμων στους αδελφούς μας από το Ομάν που έκαναν όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες».

Δείτε την ανάρτηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών