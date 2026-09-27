Ανυποχώρητη εμφανίζεται η Τεχεράνη αναφορικά με τους όρους που έχει θέσει για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, παρά τη δημόσια απόρριψη του ιρανικού σχεδίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, κατέστησε σαφές ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να απεμπολήσει τα δικαιώματά της, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, αμερικανικά δημοσιεύματα αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των αμερικανικών βομβαρδισμών μετά τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Αμετακίνητη η Τεχεράνη – Περιμένει επίσημη ενημέρωση από τους μεσολαβητές

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση IRIB, υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει για το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος:

«Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς. Ουδέποτε κλείσαμε την πόρτα στη διπλωματία, αλλά παράλληλα ουδέποτε αποταχθήκαμε τα δικαιώματά μας», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Η πρόταση της Τεχεράνης, η οποία συντάχθηκε σε συντονισμό με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, προέβλεπε την επαναλειτουργία των Στενών εντός επτά ημερών από την αποδοχή της.

Παρά τη δημόσια απόρριψη του σχεδίου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα ανάρτησε στο Truth Social χάρτη μετονομάζοντας την περιοχή σε «Στενό Τραμπ», ο Αραγτσί σημείωσε πως η Τεχεράνη αναμένει την επίσημη διαβίβαση των θέσεων της αμερικανικής πλευράς μέσω των διεθνών μεσολαβητών προτού λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Οι ιρανικοί όροι, οι κυρώσεις και το μέτωπο της Υεμένης

Η πρόταση της Τεχεράνης βασίζεται στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, το οποίο όμως κατέρρευσε λόγω διαφορετικών ερμηνειών.

Για να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν προπολεμικά περίπου το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, το Ιράν απαιτεί:

Άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ.

σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ. Αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό από το 1979.

που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό από το 1979. Άρση των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προκαλέσει ιλιγγιώδη πληθωρισμό και εσωτερική κοινωνική αναταραχή.

των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προκαλέσει ιλιγγιώδη πληθωρισμό και εσωτερική κοινωνική αναταραχή. Τερματισμό των εχθροπραξιών στην Υεμένη, όπου το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα Ανσαραλά (Χούθι) έχει καταλάβει το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πολιτικές πιέσεις στις ΗΠΑ και φόβοι για νέους βομβαρδισμούς

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η κρίση στον Περσικό Κόλπο έχει μετατραπεί σε κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων και το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζουν τη δημοφιλία του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η αμερικανική διοίκηση εξετάζει την επανέναρξη των στρατιωτικών βομβαρδισμών κατά ιρανικών στόχων εντός του επόμενου μήνα, αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Σημειώνεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχουν εξαπολύσει ευρείες αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φάισαλ μπιν Φαρχάν, απηύθυνε έκκληση για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.