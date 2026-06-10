Το Ιράν απηύθυνε προειδοποίηση προς τις γειτονικές του χώρες στον Περσικό Κόλπο καλώντας τα κράτη της περιοχής να αναλάβουν «τη νομική και ηθική ευθύνη» και να βάλουν οριστικό τέλος στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζονται ή διεξάγονται από το έδαφός τους.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της ιρανικής ηγεσίας να νομιμοποιήσει προκαταβολικά ενδεχόμενες μελλοντικές επιδρομές της εναντίον γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές.

Το τελεσίγραφο του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζεται η υποχρέωση των αραβικών κρατών της περιοχής να ελέγξουν τι συμβαίνει εντός των συνόρων τους.

Το Υπουργείο «υπογραμμίζει και πάλι τη νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής να εμποδίσουν τον αμερικανικό στρατό και το Ισραήλ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους ή τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εκτελούν ή να υποστηρίζουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του Ιράν».

Η Τεχεράνη πέρασε σε ευθείες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το Ιράν «δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές και θεμιτό δικαίωμά του στην άμυνα», θέτοντας στο στόχαστρο των πυραυλικών του δυνάμεων τις ξένες βάσεις και τις εγκαταστάσεις επιμελητείας που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις εναντίον της ιρανικής επικράτειας.