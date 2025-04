Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε σήμερα (28/4) τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «υπαγορεύει» την αμερικανική πολιτική στις συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Αυτό που είναι σοκαριστικό, ωστόσο, είναι το θράσος με το οποίο ο Νετανιάχου υπαγορεύει πλέον στον (Αμερικανό) πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ τι μπορεί ή τι δεν μπορεί να κάνει στη διπλωματία του με το Ιράν», έγραψε ο Αμπάς Αραγτσί στον λογαριασμό του στο X.

Ο Νετανιάχου κάλεσε χθες, Κυριακή, σε επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη η οποία θα «εξαλείφει την ικανότητα» του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο και δεν θα του επιτρέπει να αναπτύσσει βαλλιστικούς πυραύλους.

Israel’s fantasy that it can dictate what Iran may or may not do is so detached from reality that it hardly merits a response.

What is striking, however, is how brazenly Netanyahu is now dictating what President Trump can and cannot do in his diplomacy with Iran.…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2025