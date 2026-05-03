Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητά εκεχειρία για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών εντός ενός μήνα και στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου.

Η πρόταση, που αποτελεί απάντηση στο σχέδιο εννέα σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητά επίσης την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση των δυνάμεων από την περιοχή και την παύση όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Nour News, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας του Κόλπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την προηγούμενη ιρανική πρόταση που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τριών εβδομάδων φαίνεται προς το παρόν, να διατηρείται.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα, αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, την οποία υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Πακιστάν.

Οι πηγές του Al Jazeera, ανέφεραν ότι το ιρανικό σχέδιο περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια, με την πρώτη φάση να στοχεύει στη μετατροπή της κατάπαυσης του πυρός σε πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός διαστήματος τουλάχιστον 30 ημερών.

Προβλέπει επίσης μια δέσμευση μη επιθετικότητας, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο και ότι θα τερματιστούν οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση της αμερικανικής πολιορκίας στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την ανάληψη της ευθύνης από την Τεχεράνη για την αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής.

Η δεύτερη φάση της πρότασης προβλέπει την επανέναρξη του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν μετά τη λήξη της προθεσμίας, στο επίπεδο του 3,6%, σύμφωνα με την «αρχή της μηδενικής αποθήκευσης». Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ από επιθέσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του, σε αντάλλαγμα με την αποχή του Ιράν από την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Η πρόταση απορρίπτει τη διάλυση της πυρηνικής υποδομής ή την καταστροφή των εγκαταστάσεων του Ιράν. Η άρση των κυρώσεων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων σύμφωνα με ένα χρονικό ανώτατο όριο.

Στην τρίτη φάση, η Τεχεράνη προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονές της στην περιοχή, με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.