Το Ιράν επιδιώκει αποζημίωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τα ότι επέτρεψαν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικού εδάφους, όπως ενημέρωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού με επιστολή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Nournews που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Στην επιστολή του, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί αναφέρει ότι η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για τις επιθέσεις συνιστά “μια άδικη ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία συνεπάγεται κρατικής ευθύνης”.

Iran demands compensation from the UAE. Iranian ambassador to the UN, ​Amir Saeid Iravani, said the UAE’s decision to ‌allow ⁠its territory to be used [by the US] for the strikes constituted an internationally ​wrongful act ​that ⁠entailed state responsibility. https://t.co/lzmA2yfG25 pic.twitter.com/Z6oXLF6KMI — MenchOsint (@MenchOsint) March 19, 2026

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν παγκόσμια ευθύνη να επανορθώσουν, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης για όλες τις υλικές και ηθικές ζημίες που προκλήθηκαν.