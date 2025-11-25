Η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία είναι «σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια πηγή με γνώση του θέματος.

«Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι κατέστησαν λειτουργική την αμερικανική πρόταση (…) και είναι πλέον σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, τόνισε η πηγή.

Αυτή η εκδοχή επιτρέπει στην Ουκρανία να διατηρήσει έναν στρατό 800.000 στρατιωτικών έναντι 600.000 στρατιωτικών στην πρώτη εκδοχή του σχεδίου, ανέφερε η πηγή.