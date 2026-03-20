Η τελευταία επίσημη συναυλία των «The Beatles» πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1966, στο Candlestick Park του Σαν Φρανσίσκο.
Όμως η τελευταία τους διάσημη και αυθόρμητη ζωντανή εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στη στέγη της Apple Corps στο Λονδίνο, στις 30 Ιανουαρίου του 1969.
Το κουαρτέτο του Λίβερπουλ, συνοδευόμενο από τον πληκτρά Billy Preston, συγκεντρώθηκε ξαφνικά στη στέγη της Apple Corps στο Λονδίνο και έπαιξε για περίπου 40 λεπτά.
Κατά τη διάρκεια των 42 λεπτών που διήρκησε η συναυλία, το ανυποψίαστο κοινό που σίγουρα είχε το καλύτερο διάλειμμα για φαγητό που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, είχε το προνόμιο να ακούσει 5 καινούρια τραγούδια των Beatles.
Το κοινό που παρακολούθησε τη μοναδική αυτή συναυλία αποτελούνταν από μερικούς υπαλλήλους της Apple, ένα μικρό κινηματογραφικό συνεργείο και φυσικά ο βοηθός τους Mal Evans, που δεν έφευγε ποτέ από δίπλα τους.