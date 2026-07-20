Η De Beers προχωρά σε διετή αναστολή της λειτουργίας του ορυχείου Venetia στη Νότια Αφρική, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο της χώρας και καλύπτει το 40% της εγχώριας παραγωγής.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της κατακόρυφης πτώσης της παγκόσμιας ζήτησης, ιδιαίτερα στην αγορά της Κίνας, καθώς και του έντονου ανταγωνισμού από τα σαφώς οικονομικότερα τεχνητά διαμάντια εργαστηρίου. Η διοίκηση στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αναβάθμιση των υποδομών, ώστε το ορυχείο να είναι πιο αποδοτικό όταν ανακάμψει η αγορά, παρά τις έντονες ανησυχίες των συνδικάτων για τις επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας των 4.000 εργαζομένων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News (@bbcnews)

Η μητρική εταιρεία Anglo American εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της De Beers, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στον χαλκό, έναν τομέα που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας των αναγκών της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν μεταβληθεί ριζικά από το 1947, όταν το ιστορικό σλόγκαν της εταιρείας καθιέρωνε το διαμάντι ως απαραίτητο σύμβολο γάμου.

Οι σύγχρονοι αγοραστές στρέφονται πλέον στα εργαστηριακά διαμάντια, παρακινούμενοι από ηθικές ανησυχίες που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γεγονός που οδήγησε στη μείωση του δείκτη τιμών των ακατέργαστων φυσικών λίθων σχεδόν στο μισό από το 2022.

Η De Beers κουβαλά μια βαριά ιστορική κληρονομιά που ξεκινά από το 1871 και τον ιδρυτή της, Σέσιλ Ρόουντς. Ο Άγγλος άποικος απέκτησε μυθική περιουσία εκδιώκοντας τους αυτόχθονες Αφρικανούς από τη γη τους και θεσπίζοντας πολιτικές φυλετικού διαχωρισμού, τις οποίες υπερασπίστηκε δημόσια με ρατσιστικά επιχειρήματα.

Σήμερα, η δράση του παραμένει στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων για την αποαποικιοποίηση των θεσμών, καθώς το όνομά του συνδέεται ακόμα με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς υποτροφίες μεγάλου κύρους, όπως αυτές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.