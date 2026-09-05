Θέση απέναντι στις πρόσφατες ανακοινώσεις της αμερικανικής προεδρίας πήρε η The Tetris Company (TTC), ξεκαθαρίζοντας πως δεν διατηρεί καμία απολύτως εμπλοκή με το νέο βιντεοπαιχνίδι που παρουσιάστηκε από τον Λευκό Οίκο.

Η εταιρεία, που κατέχει τα δικαιώματα διαχείρισης και παραχώρησης του ιστορικού τίτλου, σημείωσε με σαφήνεια ότι το εγχείρημα που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις υλοποιήθηκε χωρίς τη δική της έγκριση.

Σε σχετικές δηλώσεις που παραχώρησε εκπρόσωπος του ομίλου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπογραμμίστηκε ότι δεν παραχωρήθηκε καμία άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος ούτε κάποιου άλλου στοιχείου που να προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως το νομικό τμήμα της εταιρείας έχει ήδη αναλάβει τη μελέτη της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει παραβίαση δικαιωμάτων και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της The Tetris Company στην πλατφόρμα Χ.

Στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε βιντεοπαιχνίδι με τίτλο «Build the Wall» («Χτίσε το Τείχος»), όπου οι παίκτες καλούνται να κατασκευάσουν τείχος για να προστατεύσουν τα σύνορα από «ζόμπι». «Προστατεύστε τα σύνορα από την ορδή που πλησιάζει», αναφέρει το μήνυμα.

Παρότι δεν προσδιορίζεται η συγκεκριμένη τοποθεσία, ο τίτλος του παιχνιδιού παραπέμπει σε σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ που αναφερόταν σαφώς στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί με ένα άλλο – που παρουσιάστηκε επίσης την Πέμπτη – στο οποίο ο ήρωας πρέπει να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.