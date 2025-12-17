Για πολλά χρόνια όταν άκουγε κάποιος για τη θάλασσα των Βερμούδων το μυαλό του πήγαινε στο Τρίγωνο των Βερμούδων με τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών. Σήμερα οι επιστήμονες στρέφουν αλλού το ενδιαφέρον τους, όχι στο τι συμβαίνει πάνω από τις Βερμούδες αλλά στο τι κρύβεται βαθιά, κάτω από αυτές.

Ένα «επιπλέον» στρώμα κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό

Μια εντυπωσιακή και εντελώς ασυνήθιστη γεωλογική ανακάλυψη έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για τον ωκεάνιο φλοιό της Γης. Επιστήμονες, λοιπόν, εντόπισαν ένα τεράστιο στρώμα πετρωμάτων πάχους άνω των 20 χλμ. κρυμμένο βαθιά κάτω από τον Ατλαντικό Ωκεανό – ένα φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί πουθενά αλλού στον πλανήτη.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters, το παράξενο αυτό στρώμα βρίσκεται κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό αλλά πάνω από τον μανδύα, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνήθη δομή της Γης.

«Κανονικά, κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό περιμένουμε να βρούμε απευθείας τον μανδύα. Στις Βερμούδες, όμως, υπάρχει ένα ενδιάμεσο στρώμα που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί», εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας, σεισμολόγος Γουίλιαμ Φρέιζερ από το Carnegie Science.

Άγνωστη η προέλευση του πετρώματος

Η προέλευση αυτού του ασυνήθιστα παχιού στρώματος πετρώματος παραμένει άγνωστη. Οι επιστήμονες εκτιμούν, ωστόσο, ότι μπορεί να συνδέεται με τον τρόπο σχηματισμού των ίδιων των Βερμούδων και με το πώς κατάφεραν να αναδυθούν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω σε ένα ωκεάνιο ύψωμα, όμως η ηφαιστειακή δραστηριότητα που θα μπορούσε να το έχει δημιουργήσει παραμένει αινιγματική. Η τελευταία γνωστή ηφαιστειακή έκρηξη στην περιοχή χρονολογείται πριν από περίπου 31 εκατομμύρια χρόνια. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι εκείνη η έκρηξη ανύψωσε σημαντικά τον ωκεάνιο πυθμένα και ότι η γεωλογική ανωμαλία που εντοπίστηκε σήμερα αποτελεί αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας.

Σημαντικά μυστικά κρύβονται στα βάθη των ωκεανών

Όπως σημειώνει ο Φρέιζερ, η μελέτη τέτοιων «ακραίων» γεωλογικών περιπτώσεων έχει ευρύτερη σημασία. «Κατανοώντας έναν τόσο ιδιαίτερο τόπο όπως οι Βερμούδες, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και περιοχές που δεν παρουσιάζουν τόσο έντονες ιδιαιτερότητες. Μας βοηθά να διακρίνουμε ποιες διεργασίες στη Γη είναι οι πιο συνηθισμένες και ποιες οι πραγματικά ακραίες», ανέφερε.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα βάθη των ωκεανών εξακολουθούν να κρύβουν σημαντικά μυστικά. Άλλωστε, πρόσφατα άλλη επιστημονική ομάδα αποκάλυψε την ύπαρξη μιας «χαμένης» ηπείρου, της Ζηλανδίας (Zealandia ή Te Riu-a-Māui), ηλικίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου ετών, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται κάτω από το νερό. Οι Βερμούδες έρχονται τώρα να προστεθούν στη λίστα των περιοχών που δείχνουν πόσα ακόμη έχει να αποκαλύψει ο πλανήτης κάτω από την επιφάνειά του.

