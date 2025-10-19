Εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, που φιλοξενούνταν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» στο Μουσείο του Λούβρου, έκλεψαν με κινηματογραφικό τρόπο το πρωί της Κυριακής (19/10), τέσσερις δράστες, χρησιμοποιώντας ένα καλάθι ανύψωσης για να φτάσουν στον πρώτο όροφο του Μουσείου, να κόψουν το γυαλί ενός παραθύρου και να μπουν στον χώρο.

Η τολμηρή ληστεία στο πιο δημοφιλές Μουσείο στον κόσμο, έλαβε χώρα ενώ οι τουρίστες βρίσκονταν μέσα στην Galerie d’Apollon, όπου εκτίθενται μέρη των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος.

Το Μουσείο έκλεισε για την ημέρα, καθώς η Αστυνομία σφράγισε τις πύλες και οδήγησε τους επισκέπτες έξω.

Με αφορμή τη ληστεία αυτή, το Associated Press θυμήθηκε μερικές άλλες διάσημες ληστείες παγκοσμίως:

Η χαμένη Μόνα Λίζα του Λούβρου, βοήθησε στην εδραίωση της φήμης του πορτρέτου

Το Λούβρο έχει μακρά ιστορία από κλοπές, καθώς και από απόπειρες ληστειών. Η πιο διάσημη ήταν το 1911, όταν η Μόνα Λίζα εξαφανίστηκε από το πλαίσιό της, κλεμμένη από τον Vincenzo Peruggia, έναν πρώην εργάτη που κρύφτηκε μέσα στο Μουσείο και έφυγε με τον πίνακα κάτω από το παλτό του.

Ανακτήθηκε δύο χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία. Αυτό το συμβάν βοήθησε να γίνει το πορτρέτο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, το πιο γνωστό έργο τέχνης στον κόσμο.

Η ληστεία στο Μουσείο Isabella Stewart Gardner στη Βοστώνη παραμένει ανεξιχνίαστη.

Έχει χαρακτηριστεί η μεγαλύτερη ληστεία έργων τέχνης στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά 35 χρόνια μετά, η κλοπή 13 έργων από το Μουσείο Isabella Stewart Gardner της Βοστώνης παραμένει ανεξιχνίαστη.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Μαρτίου 1990, δύο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε Αστυνομικούς της Βοστώνης, εισέβαλαν στο Μουσείο, λέγοντας ότι απαντούσαν σε μια κλήση.

Εξουδετέρωσαν δύο φύλακες ασφαλείας, τους έδεσαν με ταινία και πέρασαν 81 λεπτά κλέβοντας 13 έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων αριστουργημάτων των Ρέμπραντ, Βερμέερ, Ντεγκά και Μανέ, η αξία των οποίων, σύμφωνα με τις Αρχές, αγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι αξιωματούχοι του Μουσείου λένε ότι είναι ανεκτίμητα, επειδή δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Ορισμένα από τα έργα, συμπεριλαμβανομένης της «Καταιγίδας στη Θάλασσα της Γαλιλαίας» του Ρέμπραντ, κόπηκαν από τα πλαίσιά τους. Αυτά τα πλαίσια κρέμονται άδεια στο Μουσείο μέχρι σήμερα.

Δύο διαρρήξεις σε γερμανικά μουσεία απέσπασαν ένα χρυσό νόμισμα και βασιλικά κοσμήματα

Το 2017, διαρρήκτες στο Μουσείο Bode του Βερολίνου έκλεψαν ένα καναδικό χρυσό νόμισμα 100 κιλών (220 λιβρών), γνωστό ως «Μεγάλο Φύλλο Σφενδάμου».

Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι έσπασαν μια προστατευτική θήκη, και στη συνέχεια κατάφεραν να σηκώσουν το νόμισμα από το παράθυρο ενός Μουσείου, πριν διαφύγουν κατά μήκος μιας σιδηροδρομικής γραμμής με το φορτίο τους σε ένα καρότσι. Αφού τη γλίτωσαν, οι Αρχές πιστεύουν ότι αργότερα έκοψαν το νόμισμα, αξίας περίπου 3,75 εκατομμυρίων ευρώ (4,33 εκατομμύρια δολάρια), και πούλησαν τα κομμάτια.

Τρεις άνδρες, συμπεριλαμβανομένου ενός φύλακα ασφαλείας του Μουσείου, καταδικάστηκαν αργότερα.

Δύο χρόνια αργότερα, κλέφτες έσπασαν βιτρίνες στο Green Vault της Δρέσδης, ένα από τα παλαιότερα Μουσεία στον κόσμο, και έκλεψαν βασιλικά κοσμήματα με διαμάντια, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι διέφυγαν με τρία «ανεκτίμητα» σετ κοσμημάτων του 18ου αιώνα, που θα ήταν αδύνατο να πουληθούν στην ελεύθερη αγορά.

Μέρος της συλλογής ανακτήθηκε αργότερα. Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν, και ένας έκτος, αθωώθηκε.

Η χρυσή τουαλέτα ενός αγγλικού παλατιού αφαιρέθηκε από τις υδραυλικές της εγκαταστάσεις

Ένας κλέφτης, που έκλεψε μια χρυσή τουαλέτα από ένα αγγλικό παλάτι, καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος μαζί με έναν συνεργό του, που βοήθησε να εξαργυρωθούν τα λάφυρα του έργου τέχνης 18 καρατίων, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για σχεδόν 5 εκατομμύρια λίρες (πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια).

Ο Μάικλ Τζόουνς είχε χρησιμοποιήσει την πλήρως λειτουργική μοναδική τουαλέτα, καθώς έκανε μια αναγνωριστική επίσκεψη στο Παλάτι Blenheim -την εξοχική έπαυλη όπου γεννήθηκε ο Βρετανός ηγέτης του πολέμου Ουίνστον Τσόρτσιλ- την ημέρα πριν από την κλοπή, δήλωσαν οι Εισαγγελείς. Περιέγραψε την εμπειρία ως «υπέροχη».

Επέστρεψε πριν από την αυγή, στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, με τουλάχιστον δύο άλλους άνδρες οπλισμένους με βαριοπούλες και λοστούς. Έσπασαν ένα παράθυρο και αφαίρεσαν την τουαλέτα από τις υδραυλικές της εγκαταστάσεις μέσα σε πέντε λεπτά, αφήνοντας πίσω τους μια καταστροφική πλημμύρα καθώς διέφυγαν με κλεμμένα οχήματα.

Το σατιρικό έργο, με τίτλο «Αμερική» του Ιταλού εννοιολογικού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan, χλεύαζε τον υπερβολικό πλούτο. Ζύγιζε λίγο πάνω από 98 κιλά. Η αξία του χρυσού εκείνη την εποχή ήταν 2,8 εκατομμύρια δολάρια (3,6 εκατομμύρια δολάρια). Η κλεμμένη τουαλέτα δεν έχει ανακτηθεί ποτέ, αλλά πιστεύεται ότι κόπηκε και πουλήθηκε.

Το έργο είχε προηγουμένως εκτεθεί στο Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη. Το Μουσείο είχε προσφέρει το έργο στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, αφού είχε ζητήσει να δανειστεί έναν πίνακα του Βαν Γκογκ.

Πηγές: Associated Press – ΕΡΤ

Επιμέλεια: Π.Π.