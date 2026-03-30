Μία απρόβλεπτη και άβολη στιγμή υπήρξε στο Ισλαμαμπάντ την πρωτεύουσα του Πακιστάν, με πρωταγωνιστή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών της χώρας, τον Ισχάκ Νταρ.

Την ώρα που ο Νταρ προχωρούσε για να υποδεχτεί τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελατί στο υπουργείο Εξωτερικών, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, την ώρα που επιχειρούσε να τον χαιρετήσει.

Η άβολη στιγμή στην οποία βρέθηκε ο Ισχάκ Νταρ, αποτυπώθηκε σε βίντεο, όπως και ό,τι ακολούθησε με το προσωπικό του υπουργείου και τους άνδρες της φρουράς του να σπεύδουν να τον βοηθήσουν, σηκώνοντάς τον και πάλι στα πόδια του.