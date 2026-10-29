Η Τουρκία εργάζεται για την επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στο εξωτερικό, με νέες αναπτύξεις χερσαίων, ναυτικών ή αεροπορικών μονάδων να εξετάζονται σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η αρθρογράφος της εφημερίδας Hürriyet, Χαντέ Φιράτ.

Τα σχέδια αυτά εντάσσονται σε ένα νέο δόγμα του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προετοιμάζει τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK) για έναν πιθανό πόλεμο μεγάλης κλίμακας και ευρύτερη παγκόσμια ανάπτυξη.

Η Τουρκία διατηρεί ήδη στρατιωτική παρουσία σε χώρες, όπως το Κατάρ, η Σομαλία και η Λιβύη, όπως πράττουν και πολλές άλλες μεγάλες δυνάμεις. Στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες σε διάφορες χώρες σε διαφορετικές ηπείρους, κυρίως στην Αφρική και την Ασία.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η ανάπτυξη νέων μονάδων σε χερσαίες, ναυτικές ή αεροπορικές βάσεις, στο πλαίσιο διμερών στρατιωτικών σχέσεων και των συμμαχιών στις οποίες συμμετέχει η χώρα. Ως μέτρο σύγκρισης για την παγκόσμια εμβέλεια μπορούν να αναφερθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και δομές διοίκησης ανά τον κόσμο. Το μοντέλο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην αποστολή στρατευμάτων.

Η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), οι γραμμές ανεφοδιασμού, οι συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής και οι βιώσιμοι πολιτικοί δεσμοί θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται σε μια «τρίτη εποχή»

Η Φιράτ περιέγραψε την πρόσφατη ιστορία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων χωρισμένη σε τρεις περιόδους:

Τον Ψυχρό Πόλεμο, με επίκεντρο τον συμβατικό πόλεμο και την εδαφική άμυνα. Σχεδόν 40 χρόνια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, που έφεραν διασυνοριακές επεμβάσεις, ειδικές δυνάμεις και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Μια νέα εποχή, η οποία διαμορφώνεται από την πιθανότητα ενός γενικευμένου πολέμου και την παγκόσμια στρατιωτική παρουσία.

Το νέο δόγμα επικεντρώνεται στην προετοιμασία για έναν πιθανό πόλεμο μεγάλης κλίμακας υπό το φως των παγκόσμιων εξελίξεων και στην επέκταση των τουρκικών δυνάμεων στο εξωτερικό. Η προετοιμασία για παγκόσμιες εντάσεις και συγκρούσεις δεν σημαίνει ότι η Τουρκία σχεδιάζει να εισέλθει σε πόλεμο, διευκρινίζει η ίδια, αλλά αντικατοπτρίζει την ανάγκη προσαρμογής σε νέα σενάρια απειλών, καθώς η φύση του πολέμου αλλάζει και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων εντείνεται.

Νέα διοίκηση για τα τουρκικά στρατεύματα στο εξωτερικό

Σύμφωνα και με την turkiyetoday, το Γενικό Επιτελείο ίδρυσε τη Διεθνή Διακλαδική Στρατηγική Διοίκηση (UMSK) τον Αύγουστο του 2026 για τον έλεγχο των τουρκικών μονάδων στο εξωτερικό, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ (Zeki Aktürk), κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας ενημέρωσης τύπου.

«Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση και τον έλεγχο των μονάδων και στοιχείων μας που υπηρετούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων Κύπρου [KTBK], η Διεθνής Διακλαδική Στρατηγική Διοίκηση (UMSK) ιδρύθηκε υπό το Γενικό Επιτελείο τον Αύγουστο του 2026, και ο αντιστράτηγος Σεμπαχατίν Κιλίντς (Sebahattin Kılınç) διορίστηκε διοικητής της», ανέφερε το υπουργείο.

Ο Κιλίντς υπηρέτησε ως διοικητής των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο από το 2023 έως τον Αύγουστο του 2026. Το υπουργείο δεν αποκάλυψε ποιες μονάδες θα υπάγονται στη νέα διοίκηση, την τοποθεσία της έδρας της ή τη στελέχωσή της.

Η Σαουδική Αραβία προσφέρει στρατιωτική βάση στην Τουρκία

Η Σαουδική Αραβία έχει προτείνει στην Τουρκία τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης στο έδαφός της, ξεχωριστά από το κεντρικό αρχηγείο του συμφώνου της Μέκκας, σημείωσε επίσης η Φιράτ. Το υπό εξέταση μοντέλο αναμένεται να προσομοιάζει με την τουρκική στρατιωτική παρουσία στο Κατάρ.

Στόχοι είναι η ενίσχυση της αποτροπής, η παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης στο σαουδαραβικό στρατιωτικό προσωπικό και η ανάπτυξη κοινής αμυντικής ικανότητας. Το ενδεχόμενο αυτό εξαρτάται από την ολοκλήρωση της επικύρωσης της Κοινής Αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας από το Κοινοβούλιο και την εξασφάλιση της απαραίτητης κοινοβουλευτικής εξουσιοδότησης για την αποστολή στρατευμάτων.

Μετά τον διορισμό του απόστρατου Πακιστανού αντιστράτηγου Ναουμάν Μαχμούντ (Nauman Mahmood) ως πρώτου γενικού γραμματέα του συμφώνου στις 23 Σεπτεμβρίου, οι διαδικασίες θεσμοθέτησης συνεχίζονται, με πέντε στρατιωτικούς και διπλωματικούς εκπροσώπους από κάθε χώρα να προβλέπεται να στελεχώσουν το κοινό αρχηγείο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες επί των καταλόγων με τις ανάγκες αμυντικής και στρατιωτικής ικανότητας που ζητά η Σαουδική Αραβία από την Τουρκία και το Πακιστάν, με τις απαντήσεις να αναμένεται να συζητηθούν σε τρίτη συνάντηση στα μέσα Νοεμβρίου στο Πακιστάν.

Το σύμφωνο της Μέκκας «δε στρέφεται εναντίον καμίας χώρας»

Η θέση της Άγκυρας είναι ότι ο κύριος σκοπός της συμμαχίας είναι η συλλογική αποτροπή και η αμυντική συνεργασία, και όχι η συγκρότηση στρατιωτικού μετώπου εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας.

Η συμμετοχή της Τουρκίας σε στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι υπό την ομπρέλα του συμφώνου της Μέκκας δε βρίσκεται στο τραπέζι, ενώ, όταν κρίνεται αναγκαίο, διεξάγονται παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Άγκυρας και Χούθι, σύμφωνα με τη Φιράτ.

Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει τη συμμαχία ως σταθεροποιητικό και εξισορροπητικό παράγοντα στην περιοχή. Η Άγκυρα αναμένει από τις ΗΠΑ να μειώσουν το άμεσο στρατιωτικό τους βάρος στη Μέση Ανατολή τη διετία 2027–2028, μεταβιβάζοντας μεγαλύτερη ευθύνη ασφαλείας σε περιφερειακούς εταίρους.

Η συμμαχία θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει εξισορροπητικά απέναντι στα περιθώρια ελιγμών του Ισραήλ, ενώ η περιφερειακή αποτροπή θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή ενός ευρύτερου πολέμου ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ.

Λιβύη: Πρώτα ενιαίος στρατός, μετά πολιτική λύση

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ (Yaşar Güler), συναντήθηκε με τον Σαντάμ Χαφτάρ (Saddam Haftar), αναπληρωτή διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), καθώς και με τον αντιστράτηγο Αμπντουλσαλάμ Ζούμπι (Abdulsalam Zubi) του Υπουργείου Άμυνας της κυβέρνησης της Τρίπολης, στο περιθώριο της αμυντικής έκθεσης SAHA 2026.

Η Άγκυρα διατηρεί πλέον στρατιωτικούς διαύλους τόσο με την ανατολική όσο και με τη δυτική Λιβύη, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και τη διαλειτουργικότητα και των δύο πλευρών. Σε συνάντηση εκπροσώπων των δύο πλευρών στην Άγκυρα στις 23 Οκτωβρίου εξετάστηκαν νέα σχήματα για μια κοινή δομή διοίκησης.

Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια:

Τη στρατιωτική ενοποίηση σε έναν ενιαίο στρατό, η οποία αναφέρεται ότι θα δρομολογηθεί σύντομα. Την πολιτική συμφιλίωση που θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η επικρατέστερη πρόταση που συζητήθηκε είναι να παραμείνει ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά (Abdul Hamid Dbeibah) στη θέση του πρωθυπουργού και ο Χαλίφα Χαφτάρ (Khalifa Haftar) να αναλάβει αρχηγός του γενικού επιτελείου. Παρ’ όλα αυτά, οι ισορροπίες μεταξύ φυλών, οι περιφερειακοί συσχετισμοί και η παρουσία ένοπλων ομάδων καθιστούν πιθανό η πολιτική συμφιλίωση να απαιτήσει χρόνο.

Επιδίωξη της Τουρκίας στη νέα αυτή εποχή είναι να αξιοποιήσει τη στρατιωτική της ισχύ όχι μόνο για την υπεράσπιση των συνόρων της, αλλά και για την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας και της διπλωματικής της επιρροής σε περιοχές όπου διακυβεύονται συμφέροντα ασφαλείας της.