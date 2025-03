Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την κατοχή της Κριμαίας από τη Ρωσία και υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, τόνισε, σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την 11η επέτειο από την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Μόσχα.

«Στην επέτειο της προσάρτησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω ενός παράνομου δημοψηφίσματος πριν από έντεκα χρόνια σήμερα (16 Μαρτίου), επαναλαμβάνουμε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την κατάσταση στην Κριμαία, η οποία αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας», τόνισε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Regarding the Eleventh Anniversary of the Illegal Annexation of Crimea https://t.co/vcTHGy5QDU pic.twitter.com/URqO9BSfQE

