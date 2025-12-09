Σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με την προμήθεια μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR) βρίσκεται η Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, το σχέδιο της Άγκυρας είναι η δημιουργία ελάχιστης χωρητικότητας μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 5.000 μεγαβάτ έως το 2050.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, με την αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από την εταιρεία TerraPower που δημιούργησε ο Μπιλ Γκέιτς, η Τουρκία στοχεύει στη διαφοροποίηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μικρούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 μεγαβάτ έως το 2050. Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που θα κατασκευαστεί στη Σινώπη, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία», τόνισε.