Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη στη Γάζα, ακόμα και με την αποστολή στρατευμάτων στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση Διεθνούς Δύναμης Σταθερότητας (ISF) των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει το βάρος που της αναλογεί, υπό την προϋπόθεση ότι το πλαίσιο και τα έγγραφα της αποστολής θα είναι σαφή και υποστηρίξιμα», τόνισε. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υπονομεύει συστηματικά την εκεχειρία και περιορίζει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση που φιλοξένησε η Άγκυρα με τους ομολόγους του Φιντάν από την Ινδονησία, το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η διάσκεψη οργανώθηκε από την Τουρκία, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου απουσίαζε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Ο Φιντάν υπενθύμισε ότι η διεθνής κινητοποίηση για την Γάζα επιταχύνθηκε μετά τις συναντήσεις στη Νέα Υόρκη και κορυφώθηκε στη διάσκεψη του Σαρμ ελ Σέιχ υπό την πρωτοβουλία του Τραμπ. Παρά τις προσπάθειες, όπως σημείωσε, η τήρηση της εκεχειρίας συναντά εμπόδια, με το Ισραήλ να παραβιάζει συστηματικά τη συμφωνία. Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν 250 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει στα προβλεπόμενα μεγέθη.

Σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Δύναμη Σταθερότητας, ο Τούρκος Υπουργός εξήγησε ότι στόχος είναι η συγκρότηση μιας στρατιωτικής παρουσίας με σαφή εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και κάθε χώρα θα αποφασίσει τη συμμετοχή της ανάλογα με τον καθορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της δύναμης.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση της Γάζας από τη Χαμάς, η οποία, όπως είπε, είναι πρόθυμη να μεταβιβάσει την διοίκηση σε Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι «όσο περισσότερο η νέα δομή αντανακλά τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, τόσο πιο ανθεκτική θα είναι». Η Τουρκία, πρόσθεσε, υποστηρίζει τη διακυβέρνηση των Παλαιστινίων από τους ίδιους και τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους, με τη διεθνή κοινότητα να έχει καθήκον να στηρίξει τη μετάβαση μέσω διπλωματικών, θεσμικών και οικονομικών μέσων.

Σε ερώτηση για το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Φιντάν επισήμανε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός σχεδίου απόφασης που θα αποφύγει βέτο από τα μόνιμα μέλη, ώστε να λυθούν τα σημερινά προβλήματα χωρίς να δημιουργηθούν νέα αδιέξοδα. Προειδοποίησε ότι κανείς δεν επιθυμεί τη δημιουργία νέου καθεστώτος κηδεμονίας στη Γάζα, τονίζοντας τις επιφυλάξεις ορισμένων χωρών.

Κατέληξε σημειώνοντας ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πλήρη εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, εντός των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει αποδεχθεί αυτό το πλαίσιο, το οποίο, όπως τόνισε, στηρίζει η πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας.

