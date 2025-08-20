Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, η Τουρκία φέρεται να ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην κατεχόμενη Κύπρο, με τον αριθμό των στρατευμάτων να αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, για πρώτη φορά ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων προήχθη σε αντιστράτηγο.

Συγκεκριμένα δημοσίευμα της τουρκικής Aydinlik, αναφέρει ότι «η ανάπτυξη στρατευμάτων στα Κατεχόμενα από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε την Τουρκία να αναλάβει δράση».

Παράλληλα προσθέτει ότι «η Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου αναβαθμίστηκε από Υποστράτηγο σε Αντιστράτηγο».

Ακόμα αναφέρεται ότι «οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις στα Κατεχόμενα, οι οποίες προηγουμένως αποτελούνταν από έναν περιορισμένο αριθμό ταξιαρχιών πυροβολικού, μονάδων αεράμυνας και ταγμάτων μηχανικού, μετασχηματίζονται τώρα σε μια δύναμη αποτροπής με μια δομή που περιλαμβάνει πολλά σώματα, μαζί με χερσαία, αεροπορικά, θαλάσσια, υλικοτεχνική υποστήριξη, μηχανικό, ηλεκτρονικό πόλεμο και άλλα στοιχεία».