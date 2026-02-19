Ο πρώην Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Ναφτάλι Μπένετ, μιλώντας σε διάσκεψη εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ, υποστήριξε ότι η Τουρκία υπό τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί μια «νέα στρατηγική απειλή για το Ισραήλ».

Ο ίδιος περιέγραψε τον Ερντογάν ως «έναν εξεζητημένο και επικίνδυνο αντίπαλο, που θέλει να περικυκλώσει το Ισραήλ».

Παράλληλα μίλησε για έναν «άξονα» στην περιοχή, που συνδέει την Τουρκία, το Κατάρ και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα με τις πυρηνικές δυνατότητες του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ο άξονας «προσπαθεί να υποκινήσει εχθρότητα εναντίον του Ισραήλ».

«Μια νέα τουρκική απειλή αναδύεται. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αποκτήσει επιρροή στη Συρία και επιδιώκουν επιρροή και αλλού στην περιοχή. Προειδοποιώ λοιπόν: Η Τουρκία είναι το νέο Ιράν», ανέφερε ο Μπένετ και συνέχισε:

«Πρέπει να δράσουμε με διαφορετικούς τρόπους, αλλά ταυτόχρονα ενάντια στην απειλή από την Τεχεράνη και ενάντια στην εχθρότητα από την Άγκυρα».

Δείτε σχετικό βίντεο: