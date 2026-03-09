Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι έστειλε έξι μαχητικά F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου «στο πλαίσιο μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της προστασίας των στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή».

«Η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Δείτε την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

Υπενθυμίζεται πως σήμερα στο νησί αναμένεται να συναντηθούν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία ενέργεια στήριξης της Κύπρου μετά την επίθεση με ιρανικό drone που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

