Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση αντι-NAVTEX, μετά την αναγγελία της Ελλάδας για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι τμήμα της θαλάσσιας περιοχής που δεσμεύτηκε με την ελληνική NAVTEX εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή έχει δηλωθεί στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου του 2020.

Ακόμη αναφέρει ότι δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες και ζητά τον συντονισμό τους με τις τουρκικές Αρχές.