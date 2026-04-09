Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους βομβαρδισμούς των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στον Λίβανο και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να «τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή» τομέων της χώρας, ανέφερε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στην Άγκυρα.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες προκάλεσαν πολυάριθμους θανάτους. Οι επιθέσεις αυτές χειροτερεύουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα (…) Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως για να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή στον Λίβανο και να προστατευτούν οι άμαχοι», τόνισε η τουρκική διπλωματία.

Τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν χθες όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

«Εξαιτίας της Χεζμπολά» ο Λίβανος «δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοσιογράφο του PBS Λιζ Λάντερς, ανέφερε η Αμερικανίδα ρεπόρτερ μέσω X.