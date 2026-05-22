Έντονη ήταν η αντίδραση της Τουρκίας στην αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της Αθήνας, για την υπόθεση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

Η Άγκυρα κάνει λόγο για «απαράδεκτη» εξέλιξη και συνδέει ευθέως τον Γιωτόπουλο με τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «μεγάλη ασέβεια» προς τη μνήμη των Τούρκων διπλωματών που δολοφονήθηκαν από την 17 Νοέμβρη.

Ακόμη, στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στις υποθέσεις των Τσετίν Γκιουργκού, Ντενίζ Μπολούκμπασι και Χαλίκ Σιπαχίογλου, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο στόχαστρο της τρομοκρατικής οργάνωσης τη δεκαετία του ’90.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τον Γιωτόπουλο

Καταδικάζουμε έντονα την απoφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια καταναγκαστικών έργων για την υποκίνηση της δολοφονίας του Çetin Görgü, ακόλουθου Τύπου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1991, την απόπειρα δολοφονίας κατά του Deniz Bölükbaşı, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα την ίδια χρονιά, και τη δολοφονία του Haluk Sipahioğlu, συμβούλου της πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1994.

Η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχο τους διπλωμάτες μας που εκπροσώπησαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών.