Την ικανοποίησή της για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό σύμφωνο εκφράζει με επίσημη τοποθέτησή της η Άγκυρα, επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σχολιάζοντας τις πρόσφατες από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, επιχείρησε να ισχυροποιήσει τις θέσεις του, απευθύνοντας ταυτόχρονα ανοιχτή πρόσκληση προς το Κάιρο για έναρξη διμερών συνομιλιών.

Η Άγκυρα μάλιστα διατυπώνει εκ νέου την πρόθεσή της να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία οριοθέτησης. Μάλιστα, το τουρκικό υπουργείο επιχειρεί να ασκήσει πίεση παρουσιάζοντας συγκεκριμένα οικονομικά και γεωγραφικά οφέλη, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση συμφωνίας μαζί της, το Κάιρο θα κατοχύρωνε θαλάσσια έκταση άνω των 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων επιπλέον σε σχέση με όσα προβλέπονται από τις επαφές του με την Αθήνα.

Κλείνοντας, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας διαμηνύει ότι προτίθεται να συνεχίσει να υπερασπίζεται αυτό που ορίζει ως νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά του στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, επιμένοντας ότι η δράση του αποσκοπεί στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

«Η επικύρωση από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 20 Οκτωβρίου 2026, του Μνημονίου Συναντίληψης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών —το οποίο υπεγράφη μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης το 2019— αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την προσέγγιση της χώρας μας· μια προσέγγιση που εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της δίκαιης κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε την ετοιμότητά μας να υπογράψουμε συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και με την Αίγυπτο, σύμφωνα με τα αμοιβαία συμφέροντά μας.

Εκτιμάται ότι, εάν η Αίγυπτος συνάψει μια τέτοια συμφωνία με τη χώρα μας, θα εξασφαλίσει μια επιπλέον θαλάσσια ζώνη έκτασης άνω των 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε σύγκριση με εκείνη που ενδεχομένως θα αποκτούσε μέσω μιας πιθανής συμφωνίας με την Ελλάδα.

Η χώρα μας θα συνεχίσει να διαφυλάττει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, και να συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας».