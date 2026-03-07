Η Τουρκία στέλνει στα Κατεχόμενα τέσσερα F-16, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και της επίθεσης του ιρανικού drone κατά βρετανικής βάσης στην Κύπρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Cyprus Mail.

Πού θα αναπτυχθούν τα τουρκικά F-16

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι τα δύο ζεύγη των μαχητικών θα αναπτυχθούν στο Αεροδρόμιο Ερτζάν (Τύμπου), την Κυριακή (8/3). Η εφημερίδα Yeniduzen επίσης αναφέρθηκε στην επικείμενη άφιξη των τουρκικών αεροσκαφών.

Ύστερα από το πλήγμα κατά της βρετανικής βάσης, πολλές χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη, αναπτύσσοντας τέσσερα δικά της F-16 στην Πάφο το βράδυ της Δευτέρας.

Αυτά τα αεροσκάφη ακολουθήθηκαν από δύο φρεγάτες, συμπεριλαμβανομένης της «Κίμων», η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τετάρτη, ως το «καμάρι του ελληνικού στόλου».

Η παρουσία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή

Με την Ελλάδα να έχει ανακοινώσει την ανάπτυξη μέσων στο νησί και την γύρω περιοχή, η Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμά της, με τη φρεγάτα Languedoc να φτάνει στα κυπριακά ύδατα την Τετάρτη (4/3), και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να είναι καθ’ οδόν.

Αργότερα, η Ιταλία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να στείλει την φρεγάτα Federico Martinego στην Κύπρο, ενώ η Ισπανία πρόκειται να στείλει την φρεγάτα Cristobal Colon.

Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο ανήκει η αεροπορική βάση στην Κύπρο, έστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους κατά των drone, στο νησί, με το αντιτορπιλικό HMS Dragon Type 45 να αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Cyprus Mail