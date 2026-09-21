Με τη συμμετοχή 100 πλοίων, 50 εναέριων μέσων και 14.000 στελεχών από όλους τους κλάδους των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Ακτοφυλακής, ξεκίνησε η μεγάλη ετήσια διακλαδική άσκηση Denizkurdu-I/2026. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν σενάρια αυξημένης ετοιμότητας και βολές με πραγματικά πυρά, εξελίσσονται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Αν και πρόκειται για προγραμματισμένο γυμνάσιο, η Άγκυρα αξιοποιεί την ευρεία αυτή κινητοποίηση για την προβολή της ισχύος της στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», επιδεικνύοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης δράσης σε πολλαπλά μέτωπα.

Η έναρξη της άσκησης συν συμπίπτει με μια νέα έξαρση στη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, χαρακτηρίζοντας την εκεί ελληνική στρατιωτική παρουσία ως απειλή και προειδοποιώντας απέναντι σε ενδεχόμενες «τυχοδιωκτικές» κινήσεις. Η τουρκική αντίδραση πυροδοτήθηκε από τις πρόσφατες επισκέψεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε στρατιωτικά φυλάκια στο Καστελλόριζο, τη Ρω και τη Στρογγύλη.

Η ελληνική πλευρά απέρριψε άμεσα τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο. Η Αθήνα σημειώνει ότι το καθεστώς των νησιών διέπεται από τις διεθνείς συνθήκες και διατηρεί το αυτονόητο δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, επικαλούμενη τόσο την υπαρκτή στρατιωτική απειλή στα απέναντι παράλια όσο και την ισχύουσα απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για casus belli.

Σε επίπεδο δηλώσεων, η ελληνική ηγεσία επιλέγει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους χωρίς να υπαναχωρεί στις θέσεις της. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί αναγκαία αμυντική θωράκιση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά ούτε και δέχεται απειλές.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, διαμήνυσε πως η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα για παραπομπή στη διεθνή δικαιοσύνη είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, αποκλείοντας κάθε συζήτηση για θέματα κυριαρχίας ή αποστρατιωτικοποίησης.