Η Τουρκία ζήτησε τη βοήθεια της Γερμανίας για να «διαβάσει» τα δεδομένα που περιέχονται στο μαύρο κουτί του αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ερευνών αεροπορικών ατυχημάτων (BFU) της Γερμανίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «έλαβε αίτημα» από την Τουρκία ώστε να βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των καταγραφέων.

Ο στρατηγός Μοχάμεντ αλ Χαντάντ, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, τέσσερις σύμβουλοί του και το τριμελές πλήρωμα του αεροσκάφους σκοτώθηκαν. Οι τουρκικές αρχές αποδίδουν το δυστύχημα σε βλάβη στο ηλεκτρολογικό σύστημα.

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους βρέθηκε στα χωράφια, κοντά στο σημείο της συντριβής.

Η Άγκυρα είχε ανακοινώσει ότι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα διεξαχθεί από μια «ουδέτερη χώρα», πιθανότατα τη Γερμανία.

Η BFU διευκρίνισε ότι επικοινώνησε με τις τουρκικές αρχές και ζήτησε φωτογραφίες των καταγραφέων για να εξακριβώσει εάν είναι δυνατόν να διαβαστούν τα δεδομένα τους. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί οι καταγραφείς θα σταλούν στη Γερμανία για ανάλυση. Τα δεδομένα που θα εξαχθούν θα σταλούν πίσω στην τουρκική υπηρεσία που έχει αναλάβει την έρευνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης ανέφερε εξάλλου σήμερα ότι ζήτησε από τη Βρετανία να βοηθήσει στην έρευνα.