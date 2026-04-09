Το χαλαρωτικό κολύμπι μιας νεαρής γυναίκας σε μια λιμνοθάλασσα στο Καμπέτσε, στο νότιο Μεξικό, μετατράπηκε γρήγορα σε απόλυτο τρόμο.

Το «ακίνδυνο» πλωτό αντικείμενο ανάμεσα στα πόδια της, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένας νεαρός… αλιγάτορας.

Το βίντεο την δείχνει αρχικά να σηκώνει αμέριμνη αυτό που υπέθεσε ότι ήταν ένα κούτσουρο που ξεβράστηκε. Αμέσως μετά, αφού συνειδητοποιεί την αλήθεια, ουρλιάζει πανικόβλητη καθώς συνειδητοποιεί την αλήθεια.

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σωθεί, η κολυμβήτρια εκσφενδόνισε μακριά το ερπετό και σκαρφάλωσε προς την ακτή, με τον φόβο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της.

Το περιστατικό, που συνέβη την Κυριακή, πιστεύεται ότι αφορούσε έναν καϊμάν (Caiman crocodilus), μέλος της οικογένειας Alligatoridae.

Το βίντεο έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 250.000 προβολές και εκατοντάδες σχόλια.