Μία διαβόητη ομάδα κυβερνοκατασκοπείας βρίσκεται πίσω από το «χακάρισμα» ευαίσθητων στόχων, που δέχτηκε η Τσεχία από το διάστημα που ασκούσε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι πρόσφατα.

Ο πρεσβευτής της Κίνας στην Τσεχική Δημοκρατία κλήθηκε έπειτα από πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο το υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα (28/5) η τσεχική κυβέρνηση.

«Κάλεσα τον Κινέζο πρεσβευτή για να καταστήσω σαφές ότι τέτοιες εχθρικές ενέργειες έχουν σοβαρές συνέπειες για τις διμερείς μας σχέσεις», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιαν Λιπάβσκι στο X.

China is interfering in our society – through manipulation, propaganda, and cyberattacks.

Like the recent one against @CzechMFA. We detected the attackers during the intrusion.

Our key security institutions responded, investigated thoroughly – and now we’re going public.

At the… pic.twitter.com/AvHTBGOthN

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 28, 2025