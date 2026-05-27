Στην εξασφάλιση συμβολαίων για την αποστολή περίπου 1 εκατομμυρίου βλημάτων μεγάλου διαμετρήματος προς το Κίεβο εντός του 2026 προχώρησε το υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες αφότου το όλο εγχείρημα κινδύνευσε με οριστική ματαίωση εξαιτίας της κυβερνητικής αλλαγής στη χώρα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2024, έχοντας ως βασικό στόχο την ενίσχυση του ουκρανικού πυροβολικού, ώστε να μειωθεί η υφιστάμενη ανισορροπία δυνάμεων έναντι της Ρωσίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024 παραδόθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο βλήματα. Το 2025 η βοήθεια ανήλθε σε 1,8 εκατομμύριο βλήματα.

Όσον αφορά το 2026, μέχρι στιγμής έχουν αποσταλεί περίπου 500.000 βλήματα, ποσότητα αντίστοιχη με το ίδιο διάστημα του 2025. Σημειώνεται, πάντως, ότι λόγω των απαιτούμενων χρόνων παράδοσης, στα τρέχοντα πυρομαχικά περιλαμβάνονται και παρτίδες που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο παλαιότερων χρηματοδοτήσεων.

Το πρόγραμμα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την ακύρωση τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν την εξουσία της Τσεχίας ανέλαβε ο νέος πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις, μαζί με συνεργάτες που τάσσονται κατά της βοήθειας προς την Ουκρανία. Εντούτοις, ο Μπάμπις αναγκάστηκε να δώσει το πράσινο φως για τη συνέχιση του σχεδίου, λυγίζοντας υπό το βάρος των πιέσεων που δέχτηκε από ξένους συμμάχους.

Παρά τη διατήρηση του προγράμματος, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα η νέα κυβέρνηση Μπάμπις, ο αριθμός των κρατών που χρηματοδοτούν την προσπάθεια μειώθηκε στο μισό, αριθμώντας πλέον μόλις εννέα χώρες. Το τσεχικό υπουργείο Άμυνας απέφυγε να σχολιάσει άμεσα το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Σε γραπτή του απάντηση προς το πρακτορείο Reuters σχετικά με τους σχεδιασμούς του 2026, το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε: «Προς το παρόν, προβλέπεται η προμήθεια περίπου ενός εκατομμυρίου τεμαχίων πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος μέσω όλων των ισχύοντων μηχανισμών, με την πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά να ηγείται της προσπάθειας».

Το δίκτυο αυτό συνδέει ξένες χώρες-χρηματοδότες (όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία κ.ά.) με Τσέχους εμπόρους όπλων, οι οποίοι εντοπίζουν και αγοράζουν πολεμικό υλικό από τη διεθνή αγορά.

Περιλαμβάνει επίσης απευθείας αγορές από την πλευρά της Ουκρανίας ή διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Πόροι αντλούνται επιπλέον και από τα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.