Σε μια πρωτοφανή κίνηση για τα πολιτικά δεδομένα της Ευρώπης, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατέθεσε αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) με σκοπό την καταχώριση της φωνής της ως ηχητικό σήμα.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα La Repubblica, η ενέργεια αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός επιπλέον νομικού εργαλείου προστασίας απέναντι στην παραποίηση και την παραγωγή μη εξουσιοδοτημένου ηχητικού υλικού μέσω συστημάτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η φωνή της Τζόρτζια Μελόνι σε μόλις 4 δευτερόλεπτα

Για τη διαδικασία απαιτήθηκε ένα ηχητικό αρχείο μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, στο οποίο η ίδια δηλώνει «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι», μια φράση που παραπέμπει ευθέως στη χαρακτηριστική πολιτική της αποστροφή από το 2019.

Η αίτηση, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από τις ευρωπαϊκές Αρχές, καλύπτει τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες: το μεταφορτώσιμο ψηφιακό περιεχόμενο, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τη διοργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων.

Η απειλή των deepfakes

Η πρωτοβουλία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, όπου η πειστική κλωνοποίηση φωνής διευκολύνει την κατασκευή ψευδών δηλώσεων. Με τη χρήση του δικαίου των σημάτων, η Μελόνι επιχειρεί να θέσει ένα θεσμικό φραγμό στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της φωνής της στο ψηφιακό περιβάλλον.

Αν και δεν είναι η πρώτη που προσφεύγει σε αυτή τη μέθοδο —έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αιτήσεις στο EUIPO από την τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρι τον Απρίλιο του 2026 και τον ηθοποιό Λούκα Γουόρντ τον Φεβρουάριο του 2026— η δική της περίπτωση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί η χειραγώγηση του δημοσίου λόγου.