Η αμερικανική υπηρεσία διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας (USAID), υπό διάλυση με απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως εντός ωρών απολύει κάπου 1.600 υπαλλήλους της στις ΗΠΑ και θέτει σχεδόν όλο το υπόλοιπο προσωπικό, εντός και εκτός χώρας, σε διοικητική αργία.

«Η USAID ξεκινά να εφαρμόζει μείωση του προσωπικού της που θα επηρεάσει περίπου 1.600 μέλη του τοποθετημένα στις ΗΠΑ», συνοψίζει ανακοίνωση αναρτηθείσα στον ιστότοπό της.

Όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι της USAID σε παγκόσμια κλίμακα τίθενται σε διοικητική αργία από τις 23:59 της Κυριακής (τοπική ώρα· 06:59 σήμερα ώρα Ελλάδας), με εξαίρεση μόνο εργαζόμενους εμπλεκόμενους σε αποστολές που χαρακτηρίζονται «απόλυτα απαραίτητες», υπαλλήλους της «κεντρικής διεύθυνσής της» και αρμόδιους για «ιδιαίτερα προγράμματα» που έχουν οριστεί.

President Donald Trump’s administration on Sunday said it was placing all personnel at the foreign assistance agency USAID, except leaders and critical staff around the world, on paid administrative leave and eliminating 1,600 positions in the United States. pic.twitter.com/4nz2WZed1O

— PiQ (@PiQSuite) February 24, 2025

