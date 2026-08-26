Μια ιδιαίτερη και άκρως συμβολική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όταν η βασιλική φρουρά επέλεξε να αποτίσει φόρο τιμής στη Ντόλι Πάρτον, ερμηνεύοντας το εμβληματικό τραγούδι της «9 to 5» κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής φρουράς.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού αποτέλεσε μια ξεχωριστή αναφορά στη σπουδαία μουσική διαδρομή της Αμερικανίδας σταρ, η οποία εδώ και δεκαετίες αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ωστόσο, ο φόρος τιμής δεν περιορίστηκε μόνο στην καλλιτεχνική της πορεία. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το φιλανθρωπικό έργο της Πάρτον, μέσα από την Imagination Library, την πρωτοβουλία που έχει προσφέρει δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά σε διάφορες χώρες του κόσμου, ενισχύοντας την πρόσβαση των μικρών παιδιών στο διάβασμα και τη γνώση.

Η απρόσμενη μουσική επιλογή της βασιλικής φρουράς μετέτρεψε, έτσι, μια από τις πιο χαρακτηριστικές τελετές του Λονδίνου σε μια ξεχωριστή στιγμή αναγνώρισης προς τη Ντόλι Πάρτον, συνδυάζοντας τη βρετανική παράδοση με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της διεθνούς μουσικής σκηνής.