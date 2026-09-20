Η Βασιλική του Αγίου Ιωσήφ, το Oratoire Saint-Joseph (Ορατόριο του Αγίου Ιωσήφ) όπως τη λένε οι γαλλόφωνοι, στο Μόντρεαλ του Καναδά είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς και εντυπωσιακούς ναούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι ο μεγαλύτερος ναός στον κόσμο αφιερωμένος στον Άγιο Ιωσήφ και η μεγαλύτερη εκκλησία σε όλο τον Καναδά. Πρόκειται μια μεγάλη Βασιλική εκκλησία με έναν γιγάντιο χάλκινο τρούλο, χτισμένο προς τιμήν του Αγίου Ιωσήφ, του προστάτη αγίου του Καναδά. Το τεράστιο κτήριο βρίσκεται στις πλαγιές του Όρους Ρουαγιάλ στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ.

Το ιερό του Αγίου Ιωσήφ βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του Μόντρεαλ. Ο θόλος του είναι ο δεύτερος παγκοσμίως σε μέγεθος μετά τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Στο εσωτερικό υπάρχουν υψηλής ποιότητας γλυπτά, βιτρό (που απεικονίζουν 10 σκηνές από τη θρησκευτική ιστορία του Καναδά) και άλλα έργα τέχνης. Εντυπωσιακή είναι η απόσταση ανάμεσα στο πάτωμα του Ναού και τον γιγάντιο χάλκινο τρούλο, που φθάνει τα 238 μέτρα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη παγκοσμίως, σε Βασιλικές εκκλησίες.

Το εντυπωσιακό βίντεο από το πιο χαμηλό ως το πιο υψηλό σημείο του Ναού

Η κατασκευή του σημερινού μνημειώδους συγκροτήματος ξεκίνησε το 1924 και ολοκληρώθηκε το 1955. Ο εξωτερικός χάλκινος θόλος της Βασιλικής έχει ύψος 97 μέτρα (φτάνει τα 155 μέτρα πάνω από το επίπεδο του δρόμου). Το Ορατόριο είναι το ψηλότερο κτίριο στο Μόντρεαλ. Είναι το μοναδικό οικοδόμημα που εξαιρείται από τον δημοτικό κανονισμό της πόλης, ο οποίος απαγορεύει σε οποιοδήποτε κτήριο (ακόμη και στους ουρανοξύστες) να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή του βουνού Mount Royal.

Ο ιδρυτής του Ναού, Αδελφός Αντρέ και τα «θαύματά» του

Η ιστορία του ναού ξεκινά το 1904 από τον Άγιο Αδελφό Αντρέ (Saint Brother André Bessette), ο οποίος ήταν απλός αδελφός της τάξης του Τιμίου Σταυρού που αφιερώθηκε στον Άγιο Joseph (σύζυγο της Παναγίας). Γεννημένος το 1845 και ορφανός στα 12, ο αδελφός Αντρέ εντάχθηκε στο Τάγμα του Τιμίου Σταυρού στα 25. Λόγω της κακής υγείας του, του ανατέθηκαν τα ταπεινά καθήκοντα ρεσεψιονίστ και αχθοφόρου στη Σχολή Notre-Dame του Μόντρεαλ.

Είχε τεράστια ευλάβεια στον Άγιο Ιωσήφ και άρχισε να χτίζει ένα μικροσκοπικό ξύλινο παρεκκλήσι στην πλαγιά του βουνού Mount Royal. Ένα ακόμη από τα καθήκοντά του ήταν να επισκέπτεται άρρωστους μαθητές και σύντομα έγινε γρήγορα γνωστός επειδή προσευχόταν για τους αρρώστους και πολλοί θεραπεύονταν. Κέρδισε έτσι τη φήμη ως θαυματουργός θεραπευτής μέσω των προσευχών του προς τον Άγιο Ιωσήφ.

Με τις δυνάμεις του αδελφού Αντρέ ο ναός προσέλκυσε προσκυνητές από μεγάλες αποστάσεις και πραγματοποίησε το θεραπευτικό του έργο μέχρι το θάνατό του το 1937. Μόνο το 1916, αναφέρθηκαν 435 περιπτώσεις θεραπείας. Συμβούλεψε και προσευχήθηκε με τους άρρωστους, αλλά θεραπεύτηκαν αφού είχαν φύγει.

Τα δεκάδες δεκανίκια: Μέσα στο ναό, στο Votive Chapel (Παρεκκλήσι των Ταμάτων), υπάρχουν κρεμασμένα στους τοίχους εκατοντάδες δεκανίκια και μπαστούνια που άφησαν πίσω τους άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν ότι θεραπεύτηκαν χάρη στις προσευχές του.

Βίντεο με τα δεκάδες δεκανίκια που άφησαν οι πιστοί που θεραπεύτηκαν

Ο αδελφός Αντρέ αγαπήθηκε καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής του και εξακολουθεί να θυμάται σήμερα για τη ζωή του με απλή πίστη, συνεχή προσευχή και ανεξάντλητη καλοσύνη. Όταν πέθανε το 1937, ένα εκατομμύριο άνθρωποι προσκύνησαν στο φέρετρο του παρά το κρύο του χειμώνα.

Το όνειρο του Αντρέ ήταν να χτίσει ένα μεγάλο καταφύγιο στον Άγιο Ιωσήφ, το οποίο έγινε πραγματικότητα το 1955, όταν ολοκληρώθηκε η σημερινή Βασιλική. Ο αδελφός Αντρέ θάφτηκε στη Βασιλική.

Η καρδιά του Αγίου: Ο Αδελφός Αντρέ αγιοποιήθηκε από την Καθολική Εκκλησία το 2010. Σε ειδική λειψανοθήκη στον 6ο όροφο του ναού φυλάσσεται, σύμφωνα με την καθολική παράδοση, η βαλσαμωμένη καρδιά του. Επίσης υπάρχει ένα μουσείο αφιερωμένο στον Αδελφό Αντρέ.

Το βίντεο από το εσωτερικό του Ναού

Η δομή του Ναού

Το συγκρότημα του ναού εκτείνεται σε 6 επίπεδα και περιλαμβάνει:

Το Αρχικό Παρεκκλήσι: Το μικρό ξύλινο εκκλησάκι (μόλις 4,5 x 5,5 μέτρα) που έχτισε ο ίδιος ο Αδελφός Αντρέ το 1904.

Την Εκκλησία της Κρύπτης (Crypt Church): Έναν πανέμορφο, χαμηλοτάβανο ναό νεοκλασικού στυλ που χωράει 1.000 άτομα.

Τη Μεγάλη Βασιλική: Έναν τεράστιο, επιβλητικό χώρο με αναγεννησιακή εξωτερική πρόσοψη και Art Deco εσωτερικό διάκοσμο που φιλοξενεί πάνω από 2.000 πιστούς.

Τους Κήπους του Γολγοθά (Garden of the Way of the Cross): Ένα καταπράσινο πάρκο στην πλαγιά του βουνού με μνημειώδη γλυπτά που αναπαριστούν τα Πάθη του Χριστού.

Το Νέο Περίπτερο Υποδοχής: Μια σύγχρονη, πολυβραβευμένη αρχιτεκτονική προσθήκη (ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το γραφείο Lemay), η οποία ενσωματώνει έναν εντυπωσιακό πύργο με carillon (σύστημα με 62 καμπάνες).

Το εκκλησιαστικό όργανο του Ναού

Το εκκλησιαστικό όργανο του Ναού, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως σε καθολικές εκκλησίες. Πρόκειται για ένα αερόφωνο πληκτροφόρο μουσικό όργανο, το οποίο όπως κάθε αντίστοιχο λειτουργεί με αέρα, ο οποίος διοχετεύεται σε αυλούς από φυσητήρες που κινούνται με ηλεκτροκινητήρα.

Μια μοναδική παράδοση

Η κεντρική σκάλα που οδηγεί στην είσοδο έχει συνολικά 283 πέτρινα σκαλοπάτια. Τα μεσαία 99 ξύλινα σκαλοπάτια είναι κρατημένα αποκλειστικά για τους προσκυνητές που ανεβαίνουν με τα γόνατα, μια παραδοσιακή πράξη βαθιάς πίστης και μετάνοιας.

Σήμερα, το Oratoire Saint-Joseph προσελκύει περισσότερους από 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως τόπος λατρείας, ιστορικό μνημείο και το κορυφαίο σημείο για πανοραμική θέα 360 μοιρών σε όλο το Μόντρεαλ.