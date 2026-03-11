Η βασίλισσα Καμίλα, φαίνεται πως προχώρησε αθόρυβα σε μεταβίβαση της ιδιωτικής της κατοικίας στο Γουίλτσιρ, γνωστής ως Ray Mill House, σε μέλη της οικογένειάς της, διαψεύδοντας έτσι τις πρόσφατες φήμες ότι το ακίνητο είχε πουληθεί σε τρίτους.

Η βασίλισσα είχε αποκτήσει το σπίτι στα μέσα της δεκαετίας του 1990, πιθανότατα το 1996, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, πληρώνοντας περίπου 850.000 λίρες. Το Ray Mill House αποτέλεσε για χρόνια το προσωπικό της καταφύγιο, όπου περνούσε χρόνο με τα παιδιά και τα εγγόνια της, ενώ παράλληλα ασχολούνταν με την αγαπημένη της δραστηριότητα, την κηπουρική.

Γνωρίζοντας την ιδιαίτερη συναισθηματική αξία που είχε το ακίνητο για τη σύζυγό του, ο Κάρολος ο τρίτος, αγόρασε πέρυσι έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων λιρών το γειτονικό οικόπεδο, γνωστό ως Old Mill, με στόχο να ενισχύσει την ιδιωτικότητα της βασίλισσας. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, προκλήθηκε έντονη φημολογία γύρω από την τύχη της κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από βρετανικά ταμπλόιντ, η Καμίλα από τα τέλη Φεβρουαρίου προχώρησε σε μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου.

Βάσει εγγράφων του Κτηματολογίου, ως νέοι ιδιοκτήτες εμφανίζονται ο γαμπρός της, Χάρυ Λόπεζ και ο χρηματιστής Τζέικ Ίργουιν, Οι δύο άνδρες θεωρείται ότι ενεργούν για λογαριασμό των παιδιών της βασίλισσας, της Laura Lopes και του Tom Parker Bowles.

Με αυτόν τον τρόπο, η 78χρονη βασίλισσα φέρεται να προχώρησε σε μια προσωπική αναδιάρθρωση των περιουσιακών της στοιχείων: η ιδιοκτησία παραμένει ουσιαστικά στην οικογένεια, ενώ οι νόμιμοι τίτλοι εμφανίζονται σε άλλα πρόσωπα που λειτουργούν ως διαχειριστές.