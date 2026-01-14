Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας άρχισε να αφήνει ελεύθερους φυλακισμένους με την αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες Τρίτη, εξαίροντας την εξέλιξη, που χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση από την Ουάσιγκτον του πλέον ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Μια ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ταξίδεψε στη Βενεζουέλα για να βοηθήσει στην απελευθέρωση, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΥΠΕΞ.

Τουλάχιστον πέντε Αμερικανοί είχαν συλληφθεί στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες. Η κυβέρνηση Μαδούρο είχε μακρά ιστορία στην κράτηση Αμερικανών με σκοπό την άσκηση πολιτικής πίεσης έναντι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει ορισμένους υψηλού προφίλ κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών της αντιπολίτευσης, σε αυτό που η κυβέρνησή της χαρακτήρισε ως μια χειρονομία «επιδίωξης ειρήνης».

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες (φωτό), έχουν ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 400 κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι ως μέρος μιας πρωτοβουλίας ειρήνης μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, αν και ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν πολύ μικρότερο αριθμό απελευθερώσεων, περίπου 60‑70.