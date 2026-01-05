Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Περίπου 2 χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, βγήκαν χθες, Κυριακή 4/1, στους δρόμους του Καράκας, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωσή του από την Ουάσινγκτον.

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «να επιστρέψουν τώρα», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός» ήταν μερικά από τα συνθήματα που κυριάρχησαν στη συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν και διαδηλωτές που κρατούσαν τουφέκια.

Έντονη ήταν και η φρασεολογία των συγκεντρωμένων. «Αυτό που συνέβη είναι φρικτό, όμως η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έβαλε τέλος στην ισπανική αυτοκρατορία και θα βάλει τέλος και στην αυτοκρατορία των “γκρίνγκος”», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 56χρονη Νάιρδα Ιτριάγο, προσθέτοντας πως «έμπορος ναρκωτικών και τρομοκράτης είναι ο Τραμπ».

Σε ερώτηση για το ποιος ασκεί την εξουσία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε χθες ότι ο έλεγχος βρίσκεται στα χέρια «των ΗΠΑ».

«Θέλουμε πίσω τον πρόεδρό μας, τον Νικολάς Μαδούρο», ανέφερε ο Γέινερ Μπλάνκο, έμπορος περίπου 40 ετών, δηλώνοντας «απολύτως βέβαιος» πως ο αιχμάλωτος αρχηγός του κράτους θα «επιστρέψει στη χώρα». Όπως σημείωσε, «ο Τραμπ έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος».

Άλλος διαδηλωτής, που συστήθηκε ως «Μπαμπάς Χουάντσο», εξέφρασε την ανοιχτή στήριξή του στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, στενή συνεργάτιδα του Μαδούρο, η οποία ορίστηκε υπηρεσιακή αντιπρόεδρος για 90 ημέρες από το συνταγματικό τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου, λόγω της «προσωρινής απουσίας» του προέδρου.

«Η Ντέλσι είναι πιστή, ξέρουμε ποιοι είναι οι πιστοί», δήλωσε ο 69χρονος, διερωτώμενος ταυτόχρονα γιατί «δεν λειτούργησε η αντιαεροπορική άμυνα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Σοράγια Ντίας, 56 ετών, η οποία υποστήριξε ότι «ο Νικολάς Μαδούρο ανατράπηκε από προδότες», σημειώνοντας πως «με τόση ασφάλεια γύρω του ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό που έγινε».

Κάλεσμα για διαμαρτυρία από τον γιο του Μαδούρο

Ο γιος του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, σε ηχητικό μήνυμα, υπογράμμισε ότι «η ιστορία θα δείξει ποιοι ήταν οι προδότες», αναφερόμενος στις φήμες περί κατασκόπου που φέρεται να βοήθησε στην οργάνωση της αμερικανικής επιχείρησης.

Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο 32χρονος διαδηλωτής Ορλάντο Κοντρέρας εκτίμησε ότι «θα φανεί ποιος είναι ποιος, ποιος στηρίζει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα και ποιος τους τρομοκράτες “γκρίνγκος”».

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής και γιος του προέδρου της Βενεζουέλας είχε απευθύνει κάλεσμα για μαζικές κινητοποιήσεις μετά τη σύλληψη του πατέρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα μας δείτε στον δρόμο, δίπλα σε αυτόν τον λαό, να υψώνουμε τις σημαίες της αξιοπρέπειας», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως «Νικολασίτο», σε ηχητικό μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ομάδα του να επιβεβαιώνει τη γνησιότητά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Συγκέντρωση υποστηρικτών του Μαδούρο ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα στο Καράκας», ανέφερε το AFP.

«Θέλουν να μας δουν αδύναμους, αλλά δεν θα τα καταφέρουν», πρόσθεσε ο βουλευτής, ο οποίος, όπως ο πατέρας του και η μητριά του, συγκαταλέγεται στους έξι κατηγορούμενους για «ναρκοτρομοκρατία» από την αμερικανική δικαιοσύνη.

«Δεν θα περάσουν… Το ορκίζομαι στη ζωή μου, το ορκίζομαι στον πατέρα μου, το ορκίζομαι στη Σίλια. Είμαι αποφασισμένος. Είμαστε αποφασισμένοι και η οικογένειά μου είναι δυνατή», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: RTL Today