Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η ένταση στην Καραϊβική ανεβαίνει επικίνδυνα, καθώς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή 31/10, θέλουν αμερικανικά πολεμικά πλοία να έχουν αποκλείσει τις ακτές της Βενεζουέλας και να έχουν προσδιορίσει στρατηγικούς στόχους μέσα στη χώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη δώσει έγκριση για στρατιωτικά πλήγματα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές επιθέσεις.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, διέψευσε τα σενάρια αυτά, περιοριζόμενος σε ένα μονολεκτικό «όχι» όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, την ώρα που η κυβέρνησή του είχε ήδη πραγματοποιήσει επιδρομές στον Ειρηνικό Ωκεανό κατά πλοίων που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο 61 ανθρώπων, ενώ παρατηρήθηκε ασυνήθιστα μεγάλη συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

Νωρίτερα, η Miami Herald είχε αναφέρει επικαλούμενη πηγές με γνώση των στρατιωτικών σχεδίων ότι η Ουάσινγκτον σχεδίαζε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του καρτέλ ναρκωτικών «Soles». Το ρεπορτάζ, που επιβεβαίωσε και η Wall Street Journal, ανέφερε πως στόχος ήταν η καταστροφή στρατιωτικών βάσεων που χρησιμοποιούνται από το καρτέλ, υπό την ηγεσία του Νικολάς Μαδούρο και κορυφαίων στελεχών του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιθέσεις θα μπορούσαν να γίνουν «εντός ημερών ή ακόμη και ωρών», με σκοπό την αποδυνάμωση της ηγεσίας του καρτέλ, το οποίο εκτιμάται ότι διακινεί περίπου 500 τόνους κοκαΐνης ετησίως προς Ευρώπη και ΗΠΑ.

Δορυφορικές εικόνες επιβεβαίωναν τη συγκέντρωση αμερικανικών πλοίων γύρω από τις ακτές της Βενεζουέλας. Μία πηγή μάλιστα τόνιζε ότι «ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει» και ότι ο πρόεδρος της χώρας σύντομα ενδέχεται να ανακαλύψει πως δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έχει πλέον πολλαπλές επιλογές για να τον συλλάβει.

Παράλληλα, ο Μαδούρο φαίνεται να ζητά στρατιωτική βοήθεια από Ρωσία, Κίνα και Ιράν.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύει η Washington Post, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απέστειλε επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν για αναβάθμιση των ραντάρ, συντήρηση στρατιωτικών αεροσκαφών και πιθανή προμήθεια πυραύλων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Καράκας απευθύνθηκε στο Πεκίνο και την Τεχεράνη για στρατιωτικό εξοπλισμό και συνεργασία.

Ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεθ συντόνισε αποστολή drones και άλλου εξοπλισμού από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε επίσκεψη στην Τεχεράνη για την προμήθεια συστημάτων εντοπισμού, παρεμβολής GPS και drones μεγάλης εμβέλειας.

Η Ρωσία συνεχίζει να στηρίζει τον Μαδούρο

Την Κυριακή 26/10, ένα ρωσικό μεταγωγικό Ilyushin Il-76 προσγειώθηκε στο Καράκας ύστερα από πτήση που απέφυγε τον δυτικό εναέριο χώρο. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, η Μόσχα επικύρωσε νέα στρατηγική συνεργασία με τη Βενεζουέλα, ενισχύοντας την κοινή παραγωγή όπλων, τη ρωσική έρευνα σε ενεργειακά κοιτάσματα και τη στρατιωτική παρουσία στη χώρα.

Παρά τη στήριξη της Ρωσίας, ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες και το ενδιαφέρον της για ενεργή στρατιωτική εμπλοκή έχουν μειωθεί, ενώ η ένταση με την Ουάσινγκτον μπορεί να αποσπάσει την αμερικανική προσοχή από την Ευρώπη και τις συνεχιζόμενες κρίσεις ασφαλείας εκεί.

Με πληροφορίες και από: Financial Times