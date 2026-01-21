Η Βικτόρια Μπέκαμ (Victoria Beckham) επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας την πρώτη της ανάρτηση μετά την πολυσυζητημένη δήλωση του γιου της, Μπρούκλιν (Brooklyn Beckham).

Η σχεδιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στα Instagram Stories της, για να ευχηθεί στην αγαπημένη της φίλη και μέλος των Spice Girls Έμα Μπάντον (Emma Bunton) για τα 50α της γενέθλια, γράφοντας:

«Σ’ αγαπώ τόσο πολύ!!». Επίσης, έφερε στο φως ένα μικρό βίντεο από το κλιπ του «Say You’ll Be There», όπου η Έμα χορεύει μαζί με τις Spice Girls, με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, φιλιά».

Ακολουθώντας τα βήματα της συζύγου του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Beckham) έκανε επίσης ευχετήριες αναρτήσεις για τα γενέθλια των πρώην συμπαικτών του, Νίκι Μπατ (Nicky Butt) και Φίλιπ Νέβιλ (Philip Neville).

Αν και η Βικτόρια δεν έχει σχολιάσει ακόμη επίσημα τη δήλωση του γιου της, πηγές ανέφεραν στη Daily Mail ότι είναι «συντετριμμένη», καθώς η ίδια δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα σε αυτή τη δύσκολη οικογενειακή κρίση.

Από την πλευρά του, ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος βρίσκεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση στους δημοσιογράφους.

Μιλώντας στην εκπομπή Squawk Box του CNBC, ο Μπέκαμ ανέφερε πως έχει προσπαθήσει να «εκπαιδεύσει» τα παιδιά του για τους κινδύνους των social media, δείχνοντάς τους παράλληλα πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για «καλό σκοπό».

«Πάντα μιλούσα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δύναμή τους, τόσο για το καλό όσο και για το κακό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε πως αξιοποίησε την «πλατφόρμα» του και τον ρόλο του ως πρεσβευτής της Unicef για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε όλη την υφήλιο.

«Προσπάθησα να κάνω το ίδιο με τα παιδιά μου, να τα εκπαιδεύσω. Κάνουν λάθη, αλλά τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη. Έτσι μαθαίνουν», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Μπέκαμ συμμετείχε σε ένα podcast με τον δημοφιλή Αμερικανό συγγραφέα ‘Ανταμ Γκραντ (Adam Grant), όπου όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετίζεται με τον γιο του.